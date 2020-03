Lora și Ionuț Ghenu, despre condițiile din autoizolare în Bali

Legat de costurile pentru noua cazare pe care au găsit-o în zona Seminyak din Bali, Lora le-a povestit într-un live pe Skype Adelei Popescu și lui Cove în cadrul emisiunii „Vorbește lumea“ de la Pro TV că „prețul este foarte, foarte bun – dăm douăzeci și ceva de dolari pe zi“.

Artista a dezvăluit și cum arată noua lor cazare: „Avem și curte, avem și o scară care duce în dormitor, avem încă un dormitor la parter, baie în aer liber, mai multe dușuri în aer liber. Este foarte cald, acum cred că sunt 33-34 de grade“.



De asemenea, Lora a povestit în emisiune și despre măsurile de precauție și restricțiile impuse de autoritățile din Bali: „Bali are 10 cazuri confirmate, dar oamenii au fost sfătuiți să se izoleze cât mai mult, păstrăm distanța socială, dar măsurile sunt mai ales pentru locuitorii de aici. Restaurantele nu sunt închise, nu toate cel puțin. Noi aseară am mâncat la un restaurant – doar eu și Ionuț, v-am zis că ne-am închiriat o insulă practic. Plajele sunt pustii, eu tot postez pe pagina mea de Instagram tot felul de montaje pe care am învățat să le fac, ne-am făcut chiar și o pagină nouă de Youtube – Lora și Ghenu, unde o să facem tot felul de filmulețe, chiar și live-uri. Nu cheltuim mult, ne-am făcut cumpărături echivalentul a trei sute de lei, pentru o săptămână. Ne drămuim, nu facem risipă“.

Lora și Ionuț Ghenu nu știu încă nimic cert despre când vor putea să plece din Bali și să se întoarcă în România, însă a spus că au încercat să găsească o soluție. „M-a sunat o doamnă de la ambasadă acum câteva zile – aveam o variantă de zbor înapoi în țară, dar cu escală în zone roșii și nu-ți garanta nimeni că nu rămâneai în carantină în escală. Plus că era foarte scump zborul: cu 4000 de euro cât ne costă acum zborul să ne luăm bilete la altă companie, putem să mai stăm aici în Bali două-trei luni liniștiți. Aici vedem partea plină a paharului, preocuparea noastră este să ne încărcăm cu frumusețile din jur, să transmitem energie pozitivă celor care ne urmăresc“, a spus artista.

În plus, artistei i-a venit ideea unui scenariu pentru filmarea următorului său videoclip: „Mă gândesc cum să filmez videoclip fără mine în videoclip. La asta mă gândesc intens zilele astea, să folosesc doi oameni frumoși în videoclipul pe care vreau să-l lansez la o piesă foarte frumoasă. Filmează regizorul în România.“

