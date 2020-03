Ana Morodan este o prezență elegantă și excentrică în online-ul românesc. Cu părul ei ce aduce aminte de glam-ul Hollywood-ului de altă dată, rochiile care îi cuprind silueta și rujul roșu, Ana Morodan îți captează imediat atenția. Fiind întrebată cine i-a marcat cel mai mult copilăria, Ana ne-a răspuns:

„Bunica, fără îndoială. De la ea am prins adorația asta nebună pentru aristocrațenii, porțelanuri, vechituri, catifeluri și apucăturile cu mese rotunde, ceaiuri, cafele și bârfe băbistice.

Tot de la ea am și manierismul asta câteodată obositor, dar care mie îmi place tare și de la ea am moștenit curiozitatea pentru tarot și altele nespuse și neștiute. În amintirile mele, eu am pus-o pe bunica într-o poveste că de roman, foarte specială și ușor misterioasă”.