Lora, mesaj acid din Bali despre situația coronavirus din România: „Toți am pierdut ceva în perioada asta”

Lora se pare că a ajuns la capătul puterii și al răbdării, dat fiind că numărul cazurilor de COVID-19 în țară este în creștere, aspect care o face să-și piardă speranța de a reveni prea curând acasă. Artista a scris un mesaj dur, acid și radical pe conturile de socializare prin care încearcă să-i facă pe oameni conștienți de gravitatea situației: „Pot înțelege multe pe lumea asta. Mai mult decât această pandemie mă îngrijorează alta. Pandemia de EGO. Și la cei mai modești intelectual dar şi la cei mai înzestrați, ego-ul se manifestă prin convingerea că „ei ştiu mai bine”. Pot înțelege lipsa de încredere în anumite autorități. De când lumea cei de la putere au fost acuzați de tot felul de abuzuri, unele pe bună dreptate.

Ce nu înțeleg acești oameni e că indiferent cine se îmbogățește în această perioadă dintr-o speculă financiară nu ar trebui să vă fure atenția de la existența acestui virus. Așa cum există oameni care fac bani producând și vânzând de la hârtie igienică și tampoane până la telefoane, biciclete și mașini, cei care produc acum măști și le vând o fac pentru că lumea are nevoie. La fel și cu testele. Că există preț poate prea mare pentru asta, aici e specula financiară și lăcomia. În general „tunurile” de genul ăsta sunt date peste tot în lume pentru că lăcomia e peste tot.

Nimeni, nu are niciun interes să vă țină în casă. De aia acum, cu cazuri mai multe decât în perioada de urgență sunteți liberi să vă faceți treaba. Orice virus are mutații și orice virus nou creează confuzie chiar și printre autorități, oameni de știință, doctori. Acum, în lupta cu un dușman invizibil care se transmite pe calea aerului..mi se pare ireal că există dispute despre purtarea măștii. E ca și cum ar exista dispute despre ștergerea la fund.

Doar pentru că este o situație nouă cu care tuturor ne este greu să ne obișnuim și să o acceptăm, nu dă dreptul nimănui să acuze oameni ca mine de „luare de mită” sau alte tâmpenii. Doar pentru că unii au mințit ca să obțină mai știu eu ce bani asta nu înseamnă că acest virus nu este real și că nu trebuie purtată o mască până trece pericolul sau până măcar știm cu ce să îl tratăm.

Cineva scria că eu nu am dreptul să comentez că sunt în Bali și nu știu. Wow! Eu sunt în Bali pentru că este pandemie, adică virus care se răspândește rapid la nivel mondial. Nu m-am putut întoarce acasă și dacă nu aveam afacerea mea pe lângă muzică acum probabil eram într-o situație gravă. În altă ordine de idei..credeți ce vreți voi despre acest virus dar purtați mască. Pentru că dintre cele 2 tabere, dacă tabăra celor care cred în gravitatea acestei situații are dreptate, e nasol. Dacă cei care nu cred au dreptate atunci, în cel mai rău caz, toți am purtat mască şi pe lângă „banii” pe care majoritatea i-am pierdut și anumite libertăți, altceva grav și de neredresat nu există. Cineva din păcate, a adus-o pe mama mea în subiect.

Nu era pandemie când mama mea murea cu mine de mână, în casă și abia am găsit ajutor pentru toată perioada aia, cea mai îngrozitoare din existența mea. Am fost ignorată și m-am simțit abandonată chiar și de medicul ei curant. Oameni buni şi oameni de … care ne fac să ne pierdem încrederea şi speranța în „mai bine” sunt peste tot. Oameni care vor și ei atenție într-o situație de genul ăsta, care sunt în stare să spună și să facă orice sunt peste tot. „Turma” celor care spun „poartă mască” este cea care indiferent de ceea ce crede știe că nu e momentul să pariem cu viața și să ne jucăm de-a „hoții şi vardiştii” cu virusul, oamenii și viețile lor.

Toți am pierdut ceva în perioada asta. Unii bani, alții familie, unii încredere, afaceri, libertate… etc dar e momentul să ne focusăm pe depășirea acestui coșmar aşa cum încearcă toată planeta. E greu, pentru că suntem ființe libere și sociale dar cu cât suntem mai uniți şi scădem riscurile îmbolnăvirilor cu atât și cadrele medicale alea bune, vor avea timp să trateze lumea. Multă sănătate vă doresc.” – a scris Lora pe Facebook.

