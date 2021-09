Mama Lorei (38 de ani) s-a stins din viață în luna ianuarie a anului 2020. Invitată în platoul emisiunii La Măruță, solista a vorbit despre momentul în care mama ei a decedat. Mama Lorei se lupta de mai mulți ani cu cancerul. S-a operat prima dată la Iași, în anul 2013.

Lora, declarații emoționante despre decesul mamei sale: „E o poveste foarte dură”

După operație, mama solistei a făcut și 6 ședințe de chimioterapie. În anul următor, aceasta a suferit o a doua operație, la Spitalul Universitar Fatih din Istanbul. Din nefericire, mama Lorei s-a stins din viață pe 26 ianuarie 2020. „Mama a murit cu mine și cu fratele meu de mână, acasă la noi. O țineam de mână”, a declarat Lora cu lacrimi în ochi.

„Nu au fost locuri la spital, oricum. E o poveste foarte dură ca să o spun în emisiune. Am vrut doar să spun o mică parte din ea, pentru că am vorbit despre fratele meu și despre legătura care s-a creat și e mai puternică între noi doi din momentul ăla. Fratele meu este tot ce mai am din familia asta și abia aștept să o facem pe mama mândră”, a mai spus cântăreața.

Lora vrea să devină mamă

Lora și logodnicul ei, Ionuț Ghenu (36 de ani), sunt împreună de 4 ani. Cei doi formează o echipă și în plan profesional, bărbatul fiind managerul ei, astfel că angajamentele profesionale i-au determinat de multe ori să își schimbe prioritățile din viața privată.

Deși sunt logodiți de o bună perioadă de timp, perechea și-a amânat nunta în repetate rânduri. Cântăreața își dorește o petrecere frumoasă, dar cea mai importantă pentru ea rămâne ceremonia religioasă.

Acesta este și motivul pentru care perechea a făcut deja o logodnă la biserică, Lora întotdeauna menționând că ea și Ionuț sunt deja uniți în fața lui Dumnezeu. Artista a mai dezvăluit că în Ionuț a găsit partenerul alături de care se vede devenind mamă.

Întrebată recent dacă își dorește copii, artista a spus: „Îmi doresc foarte mult să devin mamă”. Apoi, întrebată dacă ar vrea o fetiță sau un băiețel, Lora a spus că și-ar dori și fetiță și băiețel, „dacă se poate”.

În decembrie 2019, Lora mai spunea pentru VIVA!: „Ăsta cred că e cel mai mare defect al meu, încep să îl simt ca pe un defect, că pun cariera pe primul loc. Cred, cumva, că asta ar fi ordinea firească a lucrurilor. Să faci o casă într-un anumit fel, să fie totul pregătit perfect și după aceea să vină copilul”.

