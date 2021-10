Lavinia Pîrva (36 de ani) a devenit mamă în mai 2019. Solista are un fiu, Alexandru, în vârstă de 2 ani, cu actorul, artistul și prezentatorul TV Ștefan Bănică Junior (53 de ani). Perechea s-a căsătorit în anul 2017, în Bulgaria. Cuplul a avut alături doar câțiva membri ai familiei și cei mai apropiați prieteni.

Lavinia Pîrvă, mamă cu normă întreagă. „Mi-am dorit enorm să fiu alături de el”

„Am descoperit în Bulgaria un loc de care m-am îndrăgostit și mi-am dorit să fac acest pas acolo. În Bulgaria sunt niște locuri extraordinare. Ne-am dorit să facem acest lucru discret. Am avut alături de noi persoanele care ne iubesc cu adevărat. Cununia religioasă a fost făcută în România. Am avut și două domnișoare de onoare, prietenele mele. Nașii sunt buni prieteni, care nu sunt cunoscuți publicului, nu sunt artiști”, declara Lavinia Pîrva în 2018.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 11)

„Mă mai întâlnesc cu mame prin parc cu copii și mă uit la ele și mă întreb: «Cum puteți să faceți asta?». Mă uit la copilul meu și mă întreb cum ar fi să am doi ca el. Este foarte greu, recunosc, nu vreau să fiu ipocrită. Dar niciodată nu am fost atât de fericită. Niciodată nu am fost atât de obosită și totodată atât de fericită”, a povestit artista recent, în emisiunea „Teo Show”.

Articolul continuă după recomandări

Citește și:

Ce părere are Lavinia Pîrva despre copiii lui Ștefan Bănică Junior, Violeta și Radu

Andreea Marin, declarație surprinzătoare: „Ce dacă semăn cu Lavinia?”

Lavinia Pîrva, aspru criticată pentru ultima intervenție estetică

„Mama m-a ajutat de când s-a născut Alexandru, dar ea mai pleacă, mai are și ea problemele ei. Nu am vrut bonă, am vrut să fiu mamă cu normă întreagă. Mi-am dorit enorm să fiu alături de el în fiecare etapă a vieții lui. Sunt foarte mândră că acum copilul are 2 ani și jumătate și am reușit să îl cresc singură”, a continuat.

„Am mai plecat cu el la drum, dar nu știi niciodată dacă o să fie cuminte sau o să aibă o criză. (…) Alexandru o adoră pe mama lui Ștefan. Trece des, se mai joacă cu el. Seara încerc să mai lucrez, iar dacă plec la spectacol stă mama, vine bunica, găsim o soluție. Dar faptul că am stat acasă, nu au fost așa multe evenimente în perioada asta, am lucrat de acasă pe partea cu magazinul… a fost mai simplu”, a încheiat.

„[Alexandru] este genul de copil bombă cu ceas. O am pe mama alături. (…) În mare parte, de când s-a născut Alexandru, este alături de mine. Am timp să lucrez. Dar da, în mare parte stau cu el. Nu vreau să pierd nimic. (…) Sunt într-o perioadă foarte frumoasă. Sunt foarte fericită cu Alexandru. (…) Ziua mă solicită foarte mult, dar îmi face plăcere pentru că intru cumva în lumea lui și mă simt extraordinar de bine. Mă inspiră foarte mult Alexandru”, mai spunea Lavinia în aprilie 2021, în emisiunea „Vorbește Lumea”.

Ștefan Bănică Jr. mai are doi copii, un fiu, Radu Ștefan (19 ani), din relația cu Camelia Constantinescu, și o fiică, Ana Violeta (13 ani), din mariajul cu Andreea Marin (46 de ani).

Foto: Instagram