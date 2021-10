Larisa Udilă și soțul ei, jucătorul de fotbal Alexandru Ogică, au devenit părinți pentru prima oară pe 11 august 2021. Modelul a dat naștere unui fiu, Milan, prin cezariană. „A venit Milan! Din păcate nu am reușit natural”, a scris modelul atunci în mediul online.

Larisa Udilă și soțul ei au fost la un pas de despărțire. Ce compromis a făcut modelul pentru a-și salva relația

Recent, la Insta Story, Larisa a vorbit despre problemele din cuplu. „Avem perioade în care ne înțelegem foarte bine și perioade în care ne ciondănim toată ziua. (…) Cheia succesului într-o relație este să descoperiți cum vă este vouă mai bine. Noi am încercat ambele variante (n.red. relația la distanță versus locuitul împreună) și am descoperit că noi funcționăm mai bine împreună”, a povestit modelul.

„Am testat în 7 ani cum ne este mai bine. Când am încercat la distanță, asta se întâmpla la începutul relației, am plecat 4 luni în Indonezia. Visul meu era să devin model internațional. Am ajuns acolo și, deși cariera mea era pe culmile succesului și câștigam mulți bani, nu puteam să stau departe de Ogi”, a continuat.

„Relația noastră era pe punctul de a se termina, scânteia aia parcă dispărea din ce în ce mai mult și am zis că trebuie să fac ceva. Am zis să găsesc o locație mai aproape și am mers în Turcia. (…) Deja, până să ajung acolo, eram propusă pentru niște job-uri foarte mari. (…) Nu cred că au trecut 7 ore după ce am ajuns și l-am sunat pe tata plângând să-mi ia bilet de avion să vin acasă”, a mai spus.

Articolul continuă după recomandări

Citește și:

Lavinia Pîrvă, mamă cu normă întreagă. „Mi-am dorit enorm să fiu alături de el”

Ce mănâncă Gabriela Prisăcariu după naștere. „Așa fac eu foamea”

Andreea Ibacka a născut un băiețel. „Gata. Totul bine. E băiat și e bine”

„Nu puteam să stau fără Ogi, așa că m-am întors și nu am mai plecat niciodată cu modellingul. Asta am sacrificat eu pentru relația noastră. Eu am avut de ales, fie să am relația cu el, fie să ne despărțim și să-mi continui visul”, a încheiat.

În septembrie 2021, la Antena Stars, Larisa a povestit cât de dificilă a fost pentru ea recuperarea după cezariană. „Operația de cezariană nu este una atât simplă. Recuperarea în sine este complicată. Copilul meu nu este un copil ușor și de fiecare dată când îl țin în brațe simt o durere destul de puternică, de parcă mi se desprinde operația de cezariană”, a spus atunci.

„Deocamdată este destul de mare (n.r. – cicatricea). Eu cred și am înțeles că se va vindeca cu timpul și se va restrânge. Eu nu vedeam cezariana ca pe o opțiune. Am mers la spital liniștită, neștiind ce mă așteaptă, ore întregi de durere, de travaliu. De la ora 5 dimineața până la 9 seara am încercat să nasc”, a continuat.

„Am decis împreună cu familia să facem cezariană. Copilul avea cordonul în jurul gâtului și medicul mi-a spus că avea șanse de 0, cu colul meu care e groaznic, care nu voia să se înmoaie, să se dilate, să nimic”, a completat atunci. Larisa și Alexandru formează un cuplu de 7 ani și s-au căsătorit în iunie 2021. „Oficial sunt Larisa Ogică”, mai spunea modelul la Insta Story, în august 2021.

Foto: Instagram