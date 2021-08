Larisa Udilă și soțul ei, jucătorul de fotbal Alexandru Ogică, au devenit părinți pentru prima oară. Modelul și sportivul formează un cuplu de 7 ani și s-au căsătorit în iunie 2021. „Oficial sunt Larisa Ogică”, a mărturisit creatoarea de conținut pe Instagram atunci.

Modelul a dat naștere unui fiu, Milan, pe 11 august 2021, prin cezariană. „A venit Milan! Din păcate nu am reușit natural. Vă povestesc tot când mă liniștesc”, a scris modelul la Insta Story după naștere. Primele imagini cu fiul Larisei le găsiți în GALERIA FOTO de mai jos!

Larisa Udilă a născut! Primele imagini cu fiul modelului, Milan

„Sunt foarte emoționată. M-am speriat tare de dimineață și am venit de urgență la spital. Medicul mi-a spus că mă internează. Nu pot să-mi opresc lacrimile. Astăzi este o zi foarte importantă pentru noi și sunt atât de emoționată și de entuziasmată și de panicată încât n-aș putea să vă explic.

După ce nasc o să vă spun cum a decurs totul. Sunt bine. (…) Am optat pentru o cameră dublă și mă bucur foarte tare, am o fată foarte drăguță aici cu mine, nu aș fi putut fi singură”, a mai spus Larisa la Insta Story, înainte să nască.

Cu o zi înainte, modelul mărturisea că era nerăbdătoare să nască. „Abia aștept să vină. 😊 Deja îmi pierd răbdareaaaa. 😪 Cu cine credeți că va semăna? P.S.: Îi place mult în burtica mea… nu mă așteptam să am 40 de săptămâni și el tot să nu vină 😄”, a scris modelul pe Instagram.

Larisa Udilă, emoții la analizele din timpul sarcinii

„Nu mă așteptam niciodată. Ce să mă lovească pe mine? Eu super puternică merg la morfologie și când colo mi-a spus o chestie care pe mine m-a dărâmat foarte tare. Mi-e și foarte greu să vorbesc despre asta pentru că m-a marcat extraordinar de tare și nu credeam că mi se întâmplă mie.

Există un lichid în ceafă, se numește translucență nucală, este foarte important pentru bebeluș. Atunci când faci morfologia sunt trei vectori care trebuie urmăriți, dacă nu mă înșel, nasul bebelușului, ceva la plămâni și translucența nucală.

Medicul mi-a zis că translucența nucală este mărită și că dacă trece de 3 este un risc foarte mare de sindrom down. Dacă este 1.9, 1.8, nu e niciun fel de problemă. Aveam 2.3 și medicul mi-a spus că este mare. Că nu vrea să mă mintă și că trebuie să-mi fac analize în continuare. (…)

Am ieșit din cabinet, am închis ușa și mergeam pe hol, spre Ogi al meu, și pur și simplu încercam să nu plâng ca să nu se sperie pentru că știam cât de mult își dorește și el bebelușul. Am ajuns la el și am bufnit într-un plâns.. am crezut că mi s-a sfârșit toată lumea. (…)

Eu, în plânsul meu, i-am explicat lui Ogi. El a încercat să mă întărească pentru că m-a văzut extrem de dărâmată. (…) Am făcut toate analizele apoi. Am optat pentru un test care se trimite în America. A ieșit perfect. La două zile am făcut și petrecerea de dezvăluire a sexului”, spunea Larisa la începutul lunii martie, în emisiunea Teo Show.

