Keo (42 de ani) a dezvăluit că a fost recent operat de urgență. Artistul a suferit o triplă intervenție care a necesitat mai multe zile de recuperare. În prezent, cântărețul se află acasă, alături de iubita lui, Misty, și de fiica lor, Arya Violette, în vârstă de aproape 3 ani.

Keo, operat de urgență! „A fost o cumpănă foarte mare”

„Într-adevăr, am suferit o triplă intervenție chirurgicală, de urgență. Deși pentru mine a fost o cumpănă foarte mare, am avut șansa să îl cunosc pe domnul profesor Cătălin Copăescu, care este un chirurg extraordinar, dar și un om extraordinar.

Fiind vorba despre o intervenție mai complexă… era nevoie de mai multe zile de recuperare sub supraveghere medicală, astfel că am fost internat o săptămână. În plus, am avut șansa de a fi internat pe noua secție a spitalului…

Chiar am rămas plăcut surprins să regăsesc și în România o calitate la cel mai înalt nivel internațional”, a declarat Keo, potrivit Ciao. „Sunt acasă, mă simt mai bine, având în vedere amploarea intervenției chirurgicale.

Nu am vrut să alertez pe nimeni. Mă recuperez și sper cât de curând să-mi reiau activitățile muzicale, să revin în studio. Cea mai mare bucurie a fost că m-am întors acasă la fetele mele”, a mai spus artistul.

Cum se descurcă solistul în rolul de tată

„Am fost acolo când s-a născut. Nu cred că există cuvinte [să descriu]. Dacă nu trăiești chestia asta nu poți să-ți dai seama cât de emoționant e și ce căldură sufletească te cuprinde. Sunt îndrăgostit până peste cap de ea, sunt înnebunit după fiica mea.

Citește și:

Andreea Bălan, despre relația cu artistul Keo: „Ne regăseam la un nivel foarte profund”

Andreea Raicu: „Dacă nu vezi că trebuie să te oprești, la un moment dat vine viața și te oprește”

Cristina Cioran a dezvăluit sexul bebelușului. „Avem o listă cu nume”

Am această șansă enormă să o văd pe Arya în fiecare zi cum crește. Este genial. Eu vreau să fie ea fericită. Să vedem, dacă își dorește să facă muzică, o să fiu acolo pentru ea 100%. Ascultă melodiile noastre, dar și Prince, se bucură și face tot felul de mișcări, de coregrafii.

Nu știu [ce să spun] despre al doilea copil. Acum suntem foarte prinși cu Arya. Alexandra [Misty] are un job mai mult decât full-time cu Arya. Când copilul e mic, e important să fii acolo mereu. La început e mai greu”, povestea Keo în 2019.

Keo, pe numele său real Cosmin Mustață, și-a început cariera muzicală în România în anul 2005, cu piesa Azi vii, mâine pleci. Și-a lansat albumul de debut, Fără Aripi, tot în 2005.

Deși s-a născut în România, solistul a locuit mai mulți ani în Elveția, unde a cântat în cadrul mai multor trupe la festivaluri de muzică. Keo a cântat în deschiderea artistului David Bowie în cadrul Festivalului de la Montreux.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro