Jurat surpriză la „Te cunosc de undeva!” Vedeta care poate schimba regula jocului

A dat din nou lovitura! După ce și-a pus imaginația la cale la Asia Express alături de soția sa, Elwira, și a reușit să câștige competiția, apoi a demonstrat că știe cu ce se mănâncă dansul pe gheață, tot într-o producție TV la același post, Mihai Petre va ocupa acum un loc la masa juraților, la „Te cunosc de undeva!”.

În sezonul 19, dansatorul face echipă cu Cristi Iacob, Andreea Bălan, Ozana Barabancea și Aurelian Temișan.

Mihai Petre și Elena Marin vin la „Te cunosc de undeva!”

Mihai Petre nu este însă singura surpriză din acest sezon. Elena Marin, fosta faimoasă de la Survivor, va face parte din baletul emisiunii „Te cunosc de undeva!” și se va ocupa, alături de ceilalți dansatori, ca momentele celor care au acceptat provocările lansate de „ruletă” să arate impecabil, conform Cancan.ro.

Elena Marin a dansat pentru Andreea Bălan

Elena Marin a evoluat în trupa Andreei Bălan de dansatoare, dar accidentarea suferită la Survivor România a împiedicat-o, pentru o vreme, să își mai arate mișcările în ring. În trecut, ea a fost și asistenta lui Mihai Morar, la Antena Stars.

Mihai Petre păstrează distanța de America Express

Asia Express le-a testat relația și stomacul, dar le-a și adus și marele premiu, în valoare de 30.000 de euro. Mihai Petre nu se mai vede însă concurent într-o competiție de acest gen.

“Nu aș mai merge la o competiție gen Asia Express/ America Express. Dar, după părerea mea, este cel mai bun reality-show din România. Ne-am simțit excelent acolo, cred că oferă mult, cred că e o competiție frumoasă. A fost un test pentru relația noastră”, spunea Mihai Petre pentru UNICA.RO.

Mihai Petre și Elwira, o dragoste mare și mult dans

Mihai și Elwira s-au descoperit pe ringul de dans și nu și-au mai căutat altă pereche. Îndrăgostită, Elwira a lăsat Polonia pentru a-și continua visul în România, cu Mihai. „Amândoi suntem sportivi de performanţă. Prin 2001, îmi căutăm o partenera de dans, nu reuşeam să găsesc pe cineva cu care să fac echipă şi, prin urmare, nu puteam participa la competiţii.

Au fost momen­te în care am vrut să renunţ la dans. Însă a apă­rut… Elwira. Şi ea îşi cauta un partener, aşa că am aranjat o întâlnire, la Chişinău – antrenorul ei preda în Republica Moldova.

Am mers până aco­lo cu maşina, împreună cu tata. Trei zile am stat în sală, am dansat, am văzut la ce stiluri suntem mai buni şi am decis să ne antrenăm împreună. Pe atunci, comunicam în limba engleză”, povestea Mihai Petre, în trecut, pentru Pro TV Magazin.

Foto: Facebook