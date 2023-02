Jean Gavril și Dinu, întâmpinați cu spray împotriva COVID la cazare, în America Express / FOTO

Evenimentele amuzante par să se țină la tot pasul după Jean Gavril și fratele lui, Dinu, la America Express. La autostop nu au prea mare noroc, iar când vine vorba de cazare, întâlnesc persoane destul de „interesante”.

Ediția cu numărul 12 a show-ului în care cele opt echipe rămase în competiție străbat o parte din America Latină, îi găsește pe Jean Gavril și Dinu căutând, din nou cazare. Au întâlnit, într-un final, un domn care le-a deschis ușa casei sale cu toată bunăvionța, însă cei doi concurenți au avut parte de o mare surpriză.

Jean Gavril și Dinu, întâmpinați cu spray împotriva COVID

Bucuroși că au un loc unde să se odihnească peste noapte, cei doi frați au intrat plini de încredere în casa localnicului care a binevoit să îi primească în casa sa.

Jean Gavril și Dinu au primit cazare din partea unui bărbat american, care se stabilise în Mexic.

„Eram sigur că este ok. Era un american stabilit în Mexic”, a spus Dinu.

Deși casa arăta impecabil, bărbatul și-a cerut scuze pentru dezordine. Dar marea surpriză a venit imediat după ce au pășit în interiorul locuinței. Localnicul a început să se dea cu un spray pe tot corpul.

„Ce este aia? E pentru țânțari?”, întreabă Jean uimit.

„Nu, este pentru COVID. Trebuie să vă dau și pe voi”, le răspunde bărbatul serios.

„Da, sigur”, reacționează Jean Gavril și Dinu, crezând că soluția va ajunge doar pe mâinile lor.

„Închideți ochii și gura”, le spune bărbatul, începând să pulverizeze spray-ul pe tot corpul fraților.

Jean Gavril se uita ciudat și amuzat, în timp ce localnicul i-a pus să ridice și picioarele, pentru a-i putea da cu spray și pe tălpi.

„Acum puteți intra”, a concluzionat bărbatul.

Obosiți peste măsură, Jran și Dinu au trecut peste acest moment ciudat și au decis să meargă direct la culcare.

Cine a câștigat a doua imunitate

După ce Cătălin Bordea și Nelu Cortea au câștigat prima imunitate, a venit timpul ca încă o echipă să se salveze. În lupta pentru imunitatea mică au intrat trei echipe: Bie și Mikey, Andreea Bălan și Andreea Antonescu și Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru.

Echipele au fost nevoite să se costumeze în revoluționari și să treacă prin câteva probe pentru a câștiga mult dorita imunitate.

În cele din urmă, Bie și Mikey au reușit să câștige prima lor imunitate, fiind astfel salvate de la cursa pentru ultima șansă.

„Îmi venea să plâng, dar nu mai aveam lacrimi. Am simțit că mi-a ieșit sufletul din corp, am simțit că am părăsit corpul”, a zis Bie în momentul în care Irina Fodor le-a dat vestea.

Bordea și Cortea au fost uimiți când au văzut ce pereche a câștigat și li s-a alăturat.

„Nu ne-a trecut prin cap! Nu ne așteptam în vreun moment!”, a fost reacția celor doi.

Sursă foto: PR, captură video