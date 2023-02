Iuliana Tudor, despre drama care i-a marcat copilăria: „N-aveam voie să-mi văd mama”

Iuliana Tudor (45 de ani) activează în televiziune de mai bine de două decenii și fiecare apariție a ei aduce bună dispoziție și o energie pozitivă în rândul publicului.

Dar în spatele imaginii optimiste pe care o expune, se ascund și câteva detalii dureroase din trecutul prezentatoarei.

Puțină lume știe că în copilărie, Iuliana Tudor a trecut printr-o experiență care a marcat-o. Mama jurnalistei a suferit o operație complicată la coloană pe când ea avea doar trei ani. Din nefericire, în urma intervenției, mama Iulianei a rămas cu probleme motorii la ambele picioare.

„Aveam 3 ani, nu înțelegeam ce se întâmplă!”

Invitată în podcastul “Altceva”, moderat de Adrian Artene, îndrăgita prezentatoare de la TVR și-a reamintit despre momentul copilăriei și greutățile prin care a trecut cât timp mama ei a stat în spital.

Iuliana Tudor a spus că nu avea voie să-și viziteze mama în spital, lucru care a afectat-o. Ea a stat în grija rudelor cât timp mama ei s-a aflat sub monitorizarea medicilor.

„Trebuia să te adaptezi. Pe mine acest lucru m-a călit!”

”Aveam doar trei ani, nu aveam cum să înțeleg nimic din ce se întâmplă acolo. Au avut grija să mă protejeze. Cred că am făcut doar câteva vizite la spital, unde nici nu aveam voie să merg, mă băgau pe geam și mă vedeam puțin cu ea. La vârstă aceea nu-mi dădeam seama, știam doar că are o problemă și că trebuie să se întoarcă.

Trăind în alte case, trebuia să te adaptezi. Pe mine acest lucru m-a călit, m-a făcut să nu-mi fie greu în nicio situație. Daca se întâmplă ceva, imediat mă gândesc la soluție.”, i-a mărturisit Iuliana Tudor lui Adrian Artene.

După operație, mama jurnalistei a avut nevoie de recuperare. Ea a urmat un tratament în acest sens care s-a extins pe parcursul a doi ani. În tot acest timp, viața Iulianei se desfășura într-o manieră estul de delicată pentru un copil.

„Da, se și râdea de mine”

”Au fost aproape doi ani în care ea pleca la tratament și a trebuit să mă adaptez. Da, se și râdea de mine. Am fost lăsata și singură, plângeam de nu mai puteam pentru că stăteam singură. Dar acum gândesc că a fost atât de bine că am trăit lucrurile astea pentru că, poate, aș fi devenit un om care nu avea forță pe care o am acum.

Tot timpul mi-am dorit că mama să fie pe picioare. Îmi doresc asta și acum. Daca aș putea, aș da tot ce am și sunt că ea să fie bine!”, a adăugat Iuliana Tudor.

Foto – Instagram