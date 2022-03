Iuliana Tudor, confesiuni dureroase din spatele unei cariere de succes: „Ascultam muzică până cădeam acolo”

Jurnalista Iuliana Tudor, 44 de ani, lucrează de 22 de ani în Televiziunea Română (TVR), fiind una dintre cele mai apreciate prezentatoare de emisiuni. A ajuns la un record personal, atunci când a transmis în direct opt ore, și a renunțat la tot în primii ani de carieră pentru a face performanță.

Invitată la Podcastul lui Damian Drăghici, Iuliana Tudor a vorbit deschis despre sacrificiile pe care le-a făcut de-a lungul timpului, pentru a se dedica în totalitate carierei în televiziune. Gazda emisiunii muzicale „Vedeta populară” a renunțat la tot în primii 10-15 ani de când a debutat la TVR 1. Munca din spate „nu știe cum să o pună în cuvinte”, pentru ea a fost „un drum, un efort și o dăruire cu totul”.

„Am renunțat la tot, cred că dacă nu aș fi renunțat la tot, nu ieșea așa. Am renunțat la prieteni, la timpul petrecut cu partenerul meu de viață, cu părinții mei. Am pierdut pe drum foarte mulți prieteni, am renunțat la mine. Când spun la mine, eu nu mâncam, nu dormeam, nu fumam, beam Cola și cafea, doar atât. Au fost ani în care am și dormit în televiziune. Pentru Cerbul de Aur, îmi aduc aminte că am stat vreo trei nopți, vrei 72 de ore cu totul, nemâncată, nedormită, numai ca să am timp cu toate, ascultam muzică până cădeam alături de Elise Stan (realizatoare TVR). Cred că a fost travaliul necesar pentru ce sunt eu astăzi”, a explicat Iuliana Tudor la podcast.

Un moment crucial pentru jurnalistă a fost în 2004, la rebranduirea TVR, unde a fost și „actriță, și prezentatoare, și cântăreață”: „era o chestie foarte greu de făcut. A fost și recordul meu personal, opt ore de transmisie în direct. Mi-e simplu pentru că așa sunt eu”.

A renunțat un an în televiziune din cauza burnoutului

Tot în 2004, Iuliana Tudor a stat deoparte o perioadă pentru că suferea de burnout.

„Corpul meu a zis ‘gata, până aici, nu se mai poate’. Imunitatea a fost cea care mi-a făcut probleme, oboseală foarte multă și din cauza faptului că lucram numai în direct. Asta e o solicitare fizică, mentală. A doua zi eram ca o legumă. Și asta timp de zece ani. Nu e ușor și pentru o femeie e greu. Am căzut, a fost o resetare totală. Am gândit și regândit tot drumul până atunci. Aia poate fi o cădere, am luat-o de la zero, nu profesională neapărat. Am renăscut cumva altfel. A fost o lecție, cumva pe undeva am greșit ceva. Șansa asta ar fi putut să revină, dar dacă până acum sunt bine, înseamnă că mi-am înțeles lecția”, i-a răspuns lui Drăghici.

O carieră de peste două decenii în televiziune

În momentul în care a intrat în studio, i s-a spus că acea cameră de filmat din fața sa va fi cel mai bun prieten al ei, așa că a intrat în direct. A avut o săptămână la dispoziție, după concurs. Nu a fost cum trebuie, dar a fost „bucurie”: „mi-am spus că o să mă dea afară după două săptămâni, că nu cred că stau prea mult pe aici. Am luat-o ca pe o experiență. Uite că au trecut 22 de ani”, a menționat ea în podcast.

„Televiziunea, de foarte multe ori, te pune în situația de-a fi într-un fel. Îmi aduc aminte de întâlnirea cu un director de la TVR 1, la un moment dat, care mi-a spus: ‘tu, fată, ai o problemă. Zic ‘ce problemă?’ La care el ‘păi, nu știi să fii vedetă!’ Zic ‘ce înseamnă asta?’ ‘Păi, în momentul în care apari’ și toate chestiile alea a început să-mi le înșire, probabil din cărțile de marketing. Mi-am dat seama că nu mă regăsesc într-adevăr în nimic din ceea ce-mi spunea, dar am și răspuns așa instant că eu nu-mi doresc să fiu asta. De ce m-aș strădui să fiu altfel decât sunt. Acolo eu mă joc pe mine, probabil că ăsta a fost atuul meu. Nu am fost niciodată altfel decât sunt și dincolo de microfoane, și dincolo de luminile stinse”, și-a amintit jurnalista.

Originară din județul Prahova, Iuliana Tudor a urmat cursurile de licență la Facultatea de Drept din București și a absolvit la Unitatea Națională de Muzică. A fost redactor coordonator și moderator pentru mai multe proiecte de la TVR, printre care „O dată-n viață”, „Nu uita că ești român”, „La telefon, muzica populară”. Jurnalista are mai multe premii de televiziune la activ.

Poți urmări podcastul integral pe YouTube.