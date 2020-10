Irina Deaconescu a născut o fetiță: „Am vrut să fac pe șmechera și era să leșin…”

Irina Deaconescu și iubitul ei, fotbalistul Cristi Manea, au devenit pentru prima oară părinți. Micuța a primit numele Victoria, iar celebra vloggeriță a postat deja primele imagini și InstaStories cu fetița. Aceasta a fost nevoită să nască prin cezariană și povestit că a trecut prin momente mai puțin plăcute în spital.

„Am vrut să fac pe șmechera și era să leșin… Eu abia astăzi m-am ridicat din pat și am mers cât am putut eu pe aici (…) M-am dus să fac și eu un duș, chinul de pe lume că am zis că n-am nevoie de ajutor că fac singură totul și când am venit să-mi pun pijamaua era să leșin, efectiv nu ajungeam la butonul de panică!”, a povestit Irina pe Instagram.

„Este foarte drăguță, este atât de dulce. Începem să ne cunoaștem, să ne iubim. Să fim liniștite una cu cealaltă”, a mai spus vedeta.

Acesta a postat mai multe InstaStories prin care a prezentat-o pe Victoria fanilor ei. Cele două se simt bine și mâine vor pleca acasă. Micuța va face cunoștință și cu tatăl ei, fotbalistul Cristi Manea, care nu a putut fi alături de iubita lui la nașterea fetiței lor, din cauza regulilor din spitale, impuse de la începutul pandemiei de COVID-19.

