O tânără a născut în timpul unui examen: „Am plâns pentru că eram puțin panicată”

Brianna Hill, absolventă a Facultății de Drept a Universității Loyola din Chicago, a născut în timpul examenului de barou. Data inițială a testării trebuia să aibă loc în urmă cu câteva luni, când ea era însărcinată în 28 de săptămâni, însă aceasta a fost amânată pentru luna octombrie din cauza pandemia de COVID-19.

Examenul online a constat în patru secțiuni de 90 de minute, distribuite în două zile. După primele 30 de minute însă, au început durerile.

„După aproximativ 30 de minute de la începutul examenului, am simțit ceva și am sperat să nu se fi rupt apa. Dar nu am putut să mă duc și să verific, așa că am stat pe scaun și am terminat prima secțiune. Dar imediat ce m-am ridicat, după ce terminat, am știut că mi s-a rupt apa”, a povestit Brianna.

„Am luat o pauză, m-am curățat, mi-am sunat soțul și mama, am plâns pentru că eram puțin panicată, iar apoi m-am așezat ca să fac și al doilea examen de barou, deoarece moașa mi-a spus că am timp înainte să ajung la spital”, a spus tânăra.

Femeia a născut între probele de la examenul pentru intrare în barou

Deși își dorea să termine examenul, bebelușul era grăbit să vină pe lume, așa că femeia și soțul ei au mers la spital. După câteva ore aceștia și-au întâmpinat băiețelul.

A doua zi, medicii și asistentele clinicii unde a născut i-au pregătit femeii o camera goală pentru a-și termina examenul de intrare în barou. Ei au pus a pus un semn „Nu deranja” pe ușă, iar tânăra a putut să-și susțină probele, iar în pauze să-și alăpteze bebelușul.

„Am avut mari emoții, însă în final am glumit că am ajuns să dau examenul pe patul de spital. Cu lecția învățată!”, a mai spus Brianna Hill, potrivit Libertatea.ro.

Sursă foto: CNN

