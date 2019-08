 O femeie a născut la 24 de ore după ce a aflat că e însărcinată

Monica Thompson l-a adus pe lume pe micul Jayden Anthony Edwin Ratliff în luna octombrie a anului trecut, la doar o zi după ce un test de sânge a dezvăluit că este însărcinată. Femeia credea că nu poate avea copii întrucât a încercat să aibă unul timp de 16 ani, cu fostul ei soț, Kevin, care a decedat în 2016.

Când Monica l-a întâlnit pe Jason Ratliff în 2017, deja se împăcase cu gândul că nu va deveni niciodată mamă.

„Eu și soțul meu Kevin am încercat să concepem un copil dar nu s-a întâmplat. Am făcut tot ce am putut dar nu am fost în situația financiară care să ne permită să încercăm fertilizarea in vitro. Când am împlinit 40 de ani am început să mă împac cu gândul că nu voi avea copii. Mi-am imaginat că animalele mele pot fi copiii mei. Am și o nepoată care este specială pentru mine. Când Kevin a murit în 2016, mi-am scos de tot din minte ideea de a avea o familie”, a povestit Monica pentru The Mirror.

Pe Jason l-a cunoscut prin intermediul unei aplicații pentru întâlniri și s-au înțeles din prima. S-au mutat rapid împreună, dar niciodată nu s-au gândit că va putea rămâne însărcinată.

Monica a crezut că intră la menopauză când a început să aibă diverse simptome. Încă avea menstruație, dar era mai ușoară decât de obicei.

Când a început să aibă amețeli și crampe, pe 5 octombrie, a plecat mai devreme de la serviciu pentru o vizită la medic, moment în care a aflat că este însărcinată.

„Sunt bucătar, așa că atunci când am început să vărs am știut că trebuie să plec acasă. Logodnicul meu m-a luat și m-a dus la urgențe. Nu aveau echipament pentru a face o ecografie cu ultrasunete, dar m-au întrebat dacă aș putea fi însărcinată. Am spus nu, în niciun caz. Credeam că intru la menopauză deoarece aveam o mică problemă cu incontinența. Sau cel puțin asta am crezut că este când de fapt aveam scurgeri ale lichidului amniotic”, a explicat ea.

Au făcut mai multe teste de sânge și au aflat că este însărcinată. Mai mult, medicii i-au zis că e însărcinată în șase luni.

A doua zi, Monica s-a întors la serviciu, dar imediat a început să aibă crampe și să sângereze. Femeia a mers la spital, iar doctorii au descoperit că era dilatată și în travaliu.

Medicii i-au făcut o operație de cezariană de urgență. Astfel a venit pe lume Jayden, pe 7 octombrie 2018. La naștere bebelușul cântărea doar 1.615 kilograme și a fost transportat de urgență la secția de neonatologie.

Potrivit medicilor, micuțul s-a născut la 30 de săptămâni, ceea ce înseamnă că Monica a fost însărcinată timp de șapte luni și jumătate fără să realizeze acest lucru.

Acum, Jayden are 9 luni și este un bebeluș sănătos. Monica a afirmat că se simte extraordinar să fie mamă, chiar dacă are 46 de ani.

„Sunt recunoscătoare că am șansa de a fi mamă când renunțasem la acest vis”, a precizat Monica.

Sursă foto: Northfoto

