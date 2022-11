Nepoată a marelui poet Octavian Goga, Ilinca Tomoroveanu a fost una dintre marile actrițe românești care au excelat în teatru și film. De-a lungul anilor ce au urmat după moartea unchiului ei, s-a luptat pentru a obține averea rămasă în urma regretatului poet.

Nepoata marelui poet şi om politic Octavian Goga, regretata actriţă Ilinca Tomoroveanu, a moştenit o avere evaluată la câteva milioane de euro pentru care s-a luptat cu alte rude dar și cu statul român. Timp de două decenii, Florin şi Radu Mureşanu, nepoţii Veturiei, a doua soţie a lui Octavian Goga, s-au aflat și ei în proces cu statul român pentru bunurile familiei, scrie comentator.ro.

Ilinca Tomoroveanu, cariera strălucitoare în teatru și film

Ilinca Tomoroveanu a urmat cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică din București, acolo unde a absolvit promoția 1964. Debutul ei în cinematografie a avut loc odată cu filmul „Darclee”, acolo unde a avut un rol de figurație. Ulterior, în anul 1960, a apărut în filmul „Mândrie”. Pe scena teatrului a debutat în anul 1964, la Teatrul Național București în rolul Cristinei din piesa „Moartea unui artist”

Începând cu anul 2005, Ilinca a fost numită în funcția de director adjunct artistic al Teatrului Național „Ion Luca Caragiale”, acolo unde și-a continuat și cariera de actor. În 1990 a devenit membră a UNITER, iar din 1999 a fost membră în senatul UNITER. A fost distinsă, în anul 2004, cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor.

Actrița s-a căsătorit în anul 1977 cu actorul Traian Stănescu. Cei doi au avut împreună un fiu, Mihai Stănescu, devenit peste timp operator la televiziune. Între cei doi nu a fost dragoste la prima vedere, cum se intampla de multe ori in lumea artistica, dar s-a dovedit că relația lor a devenit în timp una destul de convingătoare.

Lupta pentru averea unchiului

Ilinca Tomoroveanu si Traian Stanescu s-au cunoscut cu multi ani in urma si, la inceput, erau doar prieteni. Iubirea lor s-a nascut tocmai din revelatia că au multe lucruri in comun. Treptat, a aparut o fascinatie intre ei si de-aici până la dragoste n-a mai fost decat un pas. Au fost colegi de teatru, au avut prieteni comuni, s-au tot intalnit in diverse cercuri, stateau in acelasi cartier si, urmare a tuturor acestor coincidente, s-au indragostit aproape brusc, desi după o lungă prietenie.

În ultima perioadă a vieții sale, actrița a încercat să intre în posesia averii care i se cuvenea din partea ilustrului său unchi. Prin testament, Octavian Goga, fost premier între 28 decembrie 1937 şi 11 februarie 1938, i-a lăsat toată averea Veturiei după moartea lui misterioasă din 7 mai 1938, la 57 de ani. Însă în 1966, ea a donat totul statului român. În 2015, nepoţii Veturiei i-au anulat testamentul şi au obţinut retrocedarea Complexului Muzeal „Octavian Goga” de la Ciucea, judeţul Cluj, precizează sursa citată.

În aceste condiţii, Ilinca Tomoroveanu, dar şi alte rude puteau intra în cursa pentru avere. Achiziţionat în 1920, domeniul de 24 de hectare găzduieşte un conac impresionant, unde se află numeroase colecţii de mare valoare, printre care şi tablouri semnate de Nicolae Grigorescu, Nicolae Tonitza, Ştefan Luchian şi Camil Ressu. Tot acolo se află Mausoleul Iubirii, unde sunt îngropaţi Octavian şi Veturia Goga.

Sursă foto: Facebook