Iasmina Hill, soția administratorului Statuii Libertății, răsfățată de soț: „Brad este foarte romantic, e mai romantic decât am fost eu vreodată”/ Exclusiv

Iasmina Hill, românca care s-a măritat cu administratorul Statuii Libertății, Bradford Hill, se poate considera a fi una dintre cele mai norocoase femei din lume. Aceasta a dezvăluit, în exclusivitate pentru Unica.ro, că soțul ei obișnuiește să o răsfețe și să îi arate tot timpul cât de importantă este pentru el, fiind un romantic incurabil. De asemenea, ea ne-a dezvăluit care este rutina ei de înfrumusețare, dar și cum își câștigă banii în America.

Iasmina Hill, totul despre rutina de înfrumusețare

Iasmina Hill are 33 de ani și deși are doi copii are o siluetă de invidiat. Românca, care s-a măritat în urmă cu șase ani cu Bradford Hill, a reușit să-și construiască o viață de vis în America, unde nu doar că lucrează, dar are grijă și de familia ei.

Cât timp acorzi îngrijirii și frumuseții?

Sincer, cu frumusețea și cu îngrijirea, nu sunt așa de expertă când vine vorba de produse. Tot ce folosesc e ceva seara o cremă la ochi, dacă mi-aduc aminte, dacă nu, nici pe aia nu o folosesc. Mai nou mă duc la câte un facial, o dată pe lună, la o tipă care îmi place foarte mult. Am început de vreun an și puțin să mă duc la botox și îmi place, sincer, foarte mult. În rest, cu părul, sunt uneori obsedată, mă duc foarte des la un salon pentru păr, foarte, foarte des, pentru că am două mâini stângi și nu pot să fac nimic decât să-l prind în coadă și aia abia. În rest, dimineața, numai spălat pe față și machiaj direct, nu am altceva, n-am o rutină. Dar contează foarte mult pentru mine ce îmbrac, ce port, când mă îmbrac într-un anumit outfit, când nu. Mă duc foarte des să-mi fac unghiile, nu suport să stau prea mult cu același set, mă duc la masaj când apuc, deci încerc să mă îngrijesc și mă duc la sală. Cred că se pune și aia acolo la frumusețe, când apuc.

Ce nu-ți lipsește din geantă atunci când pleci la un eveniment?

Din geanta mea nu-mi va lipsi niciodată telefonul, dacă nu-i în mână. În rest, un ruj și creionul de ochi, îmi place foarte mult să mă machiez cu negru la ochi când mă duc la un eveniment și un ID, my New York ID. În rest, nu am nimic. Ah, chei, asta dacă nu sunt cu Brad. Dacă sunt cu Brad, nici cheile nu le iau, sincer.

Și de multe ori, când mă duc la un club, nici măcar nu mai iau o geantă. Îmi iau doar ID-ul și un ruj și sunt bine.

Ce nu-ți lipsește niciodată din rutina ta de beauty?

În rutina mea de beauty, nu lipsește niciodată fondul de ten. Nu pot trăi fără el. Am avut o roșeată înainte, acum mi-a trecut, că am făcut ceva tratament foarte mișto cu laser, dar tot este senzația aia de uscăciune, ten foarte uscat și nu pot. Fie că ies, fie că stau acasă și nu fac nimic, dacă, nu știu, spăl rufele, tot trebuie să port fond de ten.

Cum arată dressing-ul româncei

Pe ce produse de îngrijire cheltui cei mai mulți bani când ești în America?

Cred că cheltui foarte mulți bani pe machiaje. Îmi plac foarte mult lip-goss-urile de la Chanel, de la Dior. Îmi place foarte mult fondul de ten pe care îl folosesc, de la Armani, e singurul care-l pot folosi. Nu-mi plac cremele, nu-mi place să mă dau cu creme, nu-mi place să mă exfoliez, nu-mi place să mă ung pe corp cu cremă. Dar machiaje și culori și la ruj mai ales, ador, ador. În principiu nu cheltui foarte mulți bani, pentru că am un standard, iau ceea ce-mi place și când se termină, atunci iau altul. Nu-mi place să mă exfoliez, nu-mi place nimic, doar machiaj, atât.

Costume de baie, lenjerie sexy, rochii sau încălțăminte? Ce predomină cel mai mult în dressing-ul tău?

În dressing-ul meu predomină cel mai mult rochiile. Am obsesii cu rochiile și îmi place foarte mult să le păstrez. Am rochii de când aveam 15 ani. Încă sunt în stare bună, încă le pot purta și sunt mândră de asta. Am obsesii cu rochiile, sincer, și cu gențile. Rochii, genți, bijuterii, ele sunt obsesiile mele. Încălțămintea, eu am picioare cam, nu știu, am degete mai lungi la picioare și nu prea îmi place să îmi cumpăr sandale, mai degrabă pantofi. Prefer să îmi cumpăr cizme, ador, ador cizmele, acum este sezonul lor în sfârșit.

Lenjerie sexy am o grămadă, din păcate nu prea mai apuc să o port. Unde? Când ești între doi copii seara, dar le ador și sunt faine. Asta e, nu mai apuc să le port, dar ador să fac poze în lenjerie intimă, sexy. Chiar ăsta a fost cadoul de nuntă pentru Brad, un budoar photoshoot, doar în lenjerie intimă, foarte elegantă, super sexy. Și da, costume de baie. Trebuie să am un costum de baie diferit în fiecare zi atunci când sunt în vacanță. Mă duc cel puțin cu 7-8 costume de baie la mine, îmi plac foarte, foarte mult. Dar, din nou, rochiile, number one.

Soțul Iasminei Hill, un romantic incurabil

Care a fost primul lucru pe care ți l-ai cumpărat din primii bani câștigați în America?

Oh my God, primul lucru cumpărat din banii câștigați în America, nici nu mai țin minte.

Țigări? Nu știu, pe vremea aia fumam și sunt scumpe țigările în America. Dar nu, primul lucru mai serios care mi l-am cumpărat a fost o geantă de la Michael Kors, am fost foarte mândră. Și pe urmă o pereche de ochelari de soare de la Versace. Am fost în extaz!

Cât de romantic este soțul tău? Cum obișnuiește să te răsfețe?

Sincer, Brad este foarte romantic, e mai romantic decât am fost eu vreodată în viața mea. Îi place foarte mult să îmi cumpere flori, îmi trimite flori fără nicio ocazie, îmi trimite flori pentru orice lucru mic pe care îl fac. De exemplu când am luat real estate license-ul, mi-a trimis flori și m-a felicitat. Când vin acasă din România, welcome back home cu flori, la orice eveniment care e puțin acolo, nu știu, orice, flori. Deci e foarte romantic și acum eu am încercat să mă axez cât mai mult să mergem la date night-uri. Deci vă dați seama că te ia viața prin surprindere și ești copleșit. Tot ai evenimente cu copii, cu alte mame, cu alți părinți, cu nu știu ce și nu mai apuci și tu să ai un date night. Am avut foarte multe persoane la mine în vizită, nu mai apuc să ies eu cu soțul meu. Acum vreau să mă axez să ieșim la cină doar noi doi.

Ce preferi: să îți cumpere el haine sau să ai cardul la dispoziție și să mergi singură la shopping?

Normal că e mai fain să mă duc eu cu cardul la shopping, dar e o problemă. Tot timpul mă simt prost. Când ating o anumită sumă, mă simt prost și nu mai îmi vine să mai cumpăr. Dar uneori, când mergem numai noi doi, când am fost la Paris, când mergem așa prin New York, că e o duminică în familie, atunci e mai mult mai generoasă treaba și nu mă simt prost. Asta e, nu știu, nu poate să-mi treacă senzația de recunoștință. Tot timpul am fost recunoscătoare și voi fi. Deci e așa, cu cântec. Când mă duc singură, îmi place când fac le fac pe ale mele și după aceea să stau la un lunch. Când mă duc cu el, știu că o să fie ceva mai mare.

Iasmina Hill, despre independența financiară

Ești mămică de 2 băieți. Acum ei au devenit prioritari în materie de shopping, cumperi mai mult pentru ei sau tot pentru tine?

Vis-a-vis de băieții mei, am cumpărat foarte, foarte multe haine pentru ei și nu mai este loc în apartament. Dulapul lui Michael explodează, al lui David explodează și am început să nu mai cumpăr pentru ei. Pentru că nu mă pot abține, e foarte ușor să cumpăr pentru ei. Intri online, pentru mine nu pot să cumpăr online. Dacă nu încerc și nu văd cum e și nu simt materialul… Ok, am unele firme de la care pot să cumpăr online, că le cunosc foarte bine și nu-mi pasă atât de mult dacă ceva nu-i în regulă. Dar pentru băieții mei pot să cumpăr absolut totul online și am tendința să cumpăr prea mult. Și donez saci întregi către cine vrea hainele. Și acum m-am oprit puțin ca să apuce să le poarte pe cele care încă au etichetă. Dar da, am avut o predilecție să cumpăr doar pentru ei un timp foarte, foarte lung.

Ești o femeie independentă financiar?

Nu știu dacă m-aș considera neapărat independentă financiar, dar nici nu mi se pare că sunt dependentă financiar. Sunt undeva la mijloc. Adică eu încă lucrez, am salariul meu, dar nu ar fi același lifestyle fără ajutorul lui, evident. Și eu sunt o fată foarte strângătoare, o femeie care economisește, îmi place să pun bani deoparte. Și tot timpul am să am bani deoparte pentru zile negre, pentru că, nu știu, nu se știe niciodată. Never say never!

Din ce în ce mai multe femei sunt lider la ele acasă și câștigă mai mulți bani decât partenerii lor de viață. Ce părere ai despre acest lucru?

Depinde în ce sens. Bravo celor care pot să câștige ele mai mulți bani decât soții și care sunt independente, și partenerilor de viață care stau acasă cu copii, de exemplu, stay-at-home dads. Bravo lor, sincer. Admir o femeie care ia viața în propriile mâini. Dar, în același timp, mi se pare că ar trebui și partenerul să fie… să vrea și el. Ok, stai acasă cu copiii. Fain, îi crește, ajunge la creștere, dar eu una nu aș putea să stau cu unul care e mai… decât mine. Nu știu. Nu-i de mine. Pentru mine, un bărbat trebuie să fie puternic din toate punctele de vedere. Îmi place foarte mult femeia puternică, dar mi se pare că și bărbatul trebuie să fie, dacă nu egal, superior.

Sursă foto: PR, Instagram

