Gina Pistol, vacanță cu peripeții: „Legenda spune că mă cam ustură”

Gina Pistol a plecat în vacanță cu Smiley și fetița lor, Josephine. Doar că lucrurile nu au mers chiar așa cum și-au dorit ei.

Gina și Smiley sperau să aibă parte de una din cele mai frumoase zile de relaxare și liniște, însă lucrurile au luat o mică întorsătură.

Ce a pățit Gina Pistol în vacanță

Gina Pistol și Smiley au ales să își petreacă vacanța în Vietnam. Au mers la plajă, unde s-au distrat de minune. Doar că, prezentatoarea de televiziune a uitat să se dea cu cremă de protecție și s-a ars.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 7)

Într-un InstaStory, Gina mărturisește că a dat întreaga familie cu cremă cu protecție solară, însă a uitat să o aplice și pe pielea ei.

„Ce să zic, chiar am uitat să mă au cu protecție pe față. Am uns, în schimb, toată familia. Pe corp m-am dat, pe față… după cum se vede”, a scris Gina Pistol care are fața roșie.

„Legenda spune că mă ustură”, a mai spus îndrăgita prezentatoare.

Pe fundalul filmulețului se aude micuța Josephine, care o strigă pe Gina: „Mama!”, iar vedeta îi răspunde imediat.

Într-un alt InstaStory, Gina dezvăluie că în Vietnam a început să plouă, precizând că nu este prima dată când vremea nu ține cu ei.

Citește și: Rețeta cu care Gina Pistol l-a cucerit pe Smiley. Ce i-a preparat la prima întâlnire antrenorului de la „Vocea României”

Citește și: Gina Pistol, deranjată de Dana Budeanu: „Nu am fost de acord. M-am simțit vizată”

Citește și: Cum a făcut-o Smiley pe Gina Pistol să plângă: „Nu voiam să intru în curte. Stăteam și plângeam la poartă”

Citește și: Cu ce se confruntă Gina Pistol, după filmările „Chefi la cuțite”: „Fiica mea a fost foarte supărată pe mine”/ Video

Gina și Smiley, vacanță în Vietnam

Smiley, în schimb, se bucură din plin de vacanță. Artistul a postat zilele trecute câteva imagini în care apare împreună cu micuța Josephine.

Se pare că lui Smiley îi priește rolul de tată și se bucură de fiecare clipă petrecută împreună cu familia sa. Antrenorul de la ”Vocea României” a filmat-o pe fiica sa în timp ce se pregătea pentru plajă, clip pe care l-a postat apoi în InstaStory.

De asemenea, Smiley a postat mai multe fotografii în care intră în mare cu Josephine, dar și una în care fetița stă în brațele Ginei Pistol, la plajă.

Gina și Smiley nu au plecat singuri în vacanță, ci însoțiți de alte două cupluri celebre: Antonia și Alex Velea și Speak și Ștefania. Aceștia s-au fotografiat pe aeroport, înainte de a pleca spre destinația exotică.

Vezi în Galeria FOTO mai multe imagini cu chipul ars de soare al Ginei Pistol.

Sursă foto: Instagram