Gina Chirilă, despre relația cu Bogdan Vlădău: ”Ce ne-a consolidat a fost Katia”

Gina Chirilă (28 ani) și Bogdan Vlădău (43 ani) formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul autohton. Însă lucrurile nu au stat mereu așa. După ce a înșelat-o, Vlădău i-a recâștigat cu greu încrederea iubitei sale.

Gina Chirilă și Bogdan Vlădău sunt împreună de 10 ani, iar din primăvara anului 2020 au devenit părinții unei fetiței minunate, Katia. Iar micuța este cea care le-a schimbat pentru totdeauna viețile, dar și relația.

Bogdan Vlădău a înșelat-o pe Gina Chirilă. Cum a trecut peste infidelitate modelul

La începutul relației lor, Vlădău a călcat strâmb și a înșelat-o pe cea care îi era iubită devotată. Deși a aflat despre infidelitatea lui, Gina a decis să îl ierte și să treacă peste ceea ce s-a întâmplat.

Modelul a reușit, în timp, să îi acorde din nou încrederea ei lui Vlădău. Mai mult, după șase ani de relație, au decis să facă pasul cel mare și s-au căsătorit. Au devenit o familie completă după doi ani, când în viețile lor a apărut Katia.

„Nu sunt un exemplu, am făcut ce am simțit, probabil dacă simțeam să nu trec, nu treceam, dar am simțit că pot să trec peste asta, într-adevăr a durat ceva pentru a se reconsolida încrederea și relația, dar nu mi s-a părut ceva imposibil”, a declarat Gina Chirilă pentru Impact.ro.

Katia a fost cea care le-a consolidat relația

Deși au semnat actele la starea civilă, Gina spune că acestea nu i-au adus siguranța în relația lor.

„Nu mi se pare că s-a schimbat ceva după ce ne-am căsătorit, sincer, este doar un act. Respectul, iubirea trebuie să existe tot timpul acolo. Ce ne-a consolidat a fost Katia, asta a fost o schimbare în bine, dar actul de căsătorie e un act”, a subliniat modelul.

Mai mult, Gina Chirilă susține că ea și soțul ei au decis să aibă încredere totală unul în celălalt și se susțin reciproc, indiferent de ce se întâmplă.

„Într-o relație nu trebuie să ții pe cineva în casă neapărat, trebuie să îl lași să-și urmeze visul, dacă te iubește, este cu tine oricum”, a explicat ea.

Gina Chirilă, despre cariera de model

Gina Chirilă este recunoscută în modelling la nivel internațional, are o carieră în acest domeniu de aproape 10 ani și a reușit să-și construiască propriul brand. Cu toate că acum se bucură de un mare succes în această industrie, au existat și lucruri mai puțin plăcute prin care a trebuit să treacă de-a lungul anilor.

Aceasta a mai spus că de-a lungul carierei s-a lovit de situații în care s-a simțit abuzată pe plan psihologic. Din nefericire, multe modele cad foarte ușor pradă abuzurilor în această industrie.

„Nu am să te mint, bineînțeles că mi s-a întâmplat și mie. Ce am învățat și motivul pentru care nu am vorbit niciodată despre asta este că nimeni nu te obligă să faci nimic. Este cumva un joc psihologic, dar nu te obligă nimeni. Ești pusă în fața faptului, dar tu alegi. Da, se întâmplă și abuzuri de genul acesta. Nu mi s-a întâmplat să mă abuzeze cineva cu forță fizică, ci psihologic”, a povestit Gina Chirilă, pentru Ego.ro, în primăvara acestui an.

