Gheorghe Zamfir este interpret, compozitor și muzicolog, fiind cunoscut drept „regele naiului”. Cu o carieră de peste 58 de ani, în timpul căreia a compus piese din toate stilurile (folcloric, instrumental, simfonic, vocal, coral și nu numai) și a interpretat piese din mai multe perioade (barocă, clasică, dar și contemporană), marele muzician este o legendă vie.

De-a lungul vieții, a înregistrat peste 190 de album și a vândut peste 120 de milioane. Munca lui a fost răsplătită cu 12- de discuri de aur și de platină. Ba mai mult, el este singurul artist european care a câștigat două discuri de aur în Statele Unite ale Americii, după cum relatează Rador.

Cum a început cariera lui Gheorghe Zamfir

Muzicianul Gheorghe Zamfir s-a născut în 1941, în Găești, județul Dâmbovița. El avea încă din copilărie o apetență pentru muzică. Îi plăcea muzica lăutărească, un vis de-al lui fiind să învețe să cânte la acordeon și să îi acompanieze pe lăutari la taraf.

Văzând pasiunea pentru muzică pe care o avea, tatăl lui Zamfir l-a înscris pe aceste la clasa specială de nai de la Școala specială nr. 1 de muzică din București (actualul liceu „Dinu Lipatti”) când avea 14 ani. Patru ani mai târziu, tânărul Zamfir a câștigat premiul I și titlul de laureat pe țară, înregistrând primele lui melodii folclorice, împreună cu Orchestra de Muzică Populară a Radiodfuziunii Române.

În 1961, Gheorghe Zamfir a fost admis la Conservator, în București. A absolvit cinci ani mai târziu, cu diplome de pedagogie și drijorat pentru cor și orchestră. Tot atunci, a devenit dirijor al ansamblului folcloric Ciocârlia (un ansamblu care cuprindea peste 300 de artiști) și a înregistrat primul lui disc. Pe acesta din urmă se regăseau piese renumite, cum ar fi „Doina de Jale” și „Doina ca de la Vișina”.

Talentul lui Gheorghe Zamfir a ajuns peste hotare

Odată cu anul 1968, el a început să aducă o serie de schimbări și inovații naiului tradițional românesc cu 20 de tuburi. A creat naiul alto (cu 22 de tuburi), naiul bas (cu 28 de tuburi) și naiul contrabas (cu 30 de tuburi). Pe fiecare le-a asambat chiar el din lemn de bambus și le-a acordat după o metodă proprie, care implica o cantitate mică de miere de albine introdusă în tuburi.

Doi ani mai târziu, el și-a creat propriul taraf. Cu acest taraf, a uimit publicul din Paris în anul 1971, unde pe scena teatrului Vieux Colombier a introdus în spectacole naiurile pe care le crease singur. La acea vreme, criticii deja vorbeau de o revoluție a sunetului la scară mondială. Au urmat turnee în SUA, Canada, Australia, Africa de Sud, Israel, Japonia și nu numai.

Popularitatea și talentul au atras atenția producătorilor de film celebri, care l-au invitat să compună pentru coloanele sonore a mai multor filme: „Once Upon a Time in America” (regia Sergio Leone), „Karate Kid” (regia lui John G. Avildsen și „The Tall Blonde Man with One Black Shoe” (regia lui Yves Robert).

Cum a încercat comunismul să îl calce în picioare pe artist

În 1982, cariera lui Gheorghe Zamfir era pe culmile succesului. El a făcut însă „greșeala” de a dedica un concert lui Dumnezeu în miezul regimului comunist. Autoritățile comuniste au ajuns să îl supună astfel la multiple presiuni, făcându-l pe artist să plece în exil la Paris.

Cariera lui a continuat să înflorească peste hotare. Ba mai mult, în 1986, în Canada, relația lui cu Susan Nichols a dus la nașterea singurului său fiu, Emmanuel Teodor Zamfir, care a urmat și el calea muzicii. În 1989, după Revoluție, s-a întors în țara natală. Din păcate, s-a confruntat cu probleme financiare, cauzate de datoriile acumulate față de fisc în Franța.

Chiar și așa, a continuat să plece în concerte și în turnee în Franța, Elveția și Turcia. În Turcia chiar a fost numit cel mai popular compozitor și artist al secolului XX.

Gheorghe Zamfir, un artist desăvârșit

În anul 2003, el a confecționat naiul cu 42 de tuburi, denumit Gigantul. Acesta avea 1,35 metri înălțime și 1,2 metri lățime. Un an mai târziu, și-a susținut doctoratul, primind calificativul Summa cum laude pntru teza sa, denumită „Naiul – geneză, evoluție și semnificație”, coordonată de profesorul universitar Gheorghe Oprea. În anii care au urmat, a continut să susțină concerte și recitaluri, spre încântarea publicului din mai multe țări.

Dincolo de talentul muzical de neegalat, Gheorghe Zamfir este și un pictor cu har. El a avut mai multe expoziții, atât în țară, cât și în afară. Totodată, el a publicat și cărți de-a lungul carierei, printre care autobiografia „Binecuvântare și blestem” și volumul de versuri „În inima întristată a barocului”.

Printre distincțiile și premiile primite de-a lungul vieții, amintim: medalia de aur a Asociației din cadrul Academiei „Artă-Științe și Litere” a Franței, discuri de aur în Elveția și Germania, medalie de aur de la Asociația de Muzică și Divertisment din Franța și nu numai.

Foto: YouTube, Libertatea

