Cum arată Dorin, fratele lui Dani Oțil – iată cât de mult seamănă cei doi

Cei doi nu au avut o relație prea strânsă în copilărie, potrivit Antena 1. Deși Dani Oțil este destul de rezervat când vine vorba de detaliile cu privire la viața lui personală, el a povestit în direct la „Neatza cu Răzvan și Dani” despre fratele lui, Dorin, și momentele frumoase împărtășite împreună. Dacă atunci când erau mici nu erau apropiați – se certau des și nu rezistau în aceeași cameră prea mult timp – lucrurile s-au mai schimbat când au crescut.

„Eu cu frate-miu eram… eu nu ştiu cum am putut să rezistăm în aceeaşi cameră fără să ne omorâm”, a zis Dani. „După relaţia s-a super sudat. E cu patru ani mai mare. Eu nu sunt prieten cu frate-miu pe Facebook. Ce oi fi eu aşa sălbatic? (…) Ar trebui măcar să îi accept cererea de prietenie. Pentru mine, el a făcut cele mai importante lucruri în viața mea. El m-a învățat să fumez, el m-a bătut să mă las!”

Dorin Oțil are o soție și un copil simpatic. Deși Dani a lipsit de la botezul nepoatei sale, din cauza unui concurs, el își dorește nespus să poată participa la botezul următorului nepot. „Nu am fost pregătit mental și o aștept pe a doua”, a povestit Dani. „Eu plâng în biserică. Am plâns la nuntă. Nu am putut să mă duc, pentru că am avut etapă la Sinaia”.

Într-un interviu oferit în 2019 pentru cancan.ro, Dani Oțil avea numai cuvinte de laudă cu privire la fratele lui, după cum relatează Fanatik: „Dorin este opusul meu! Este harnic și priceput la toate. M-am chinuit mult să-l mut la Timișoara pentru cp simțeam cp se irosește în Reșita. Conducea un Oltcit și avea un slariu mediocru. Acum și-a luat casa din salariul lui, mașina și s-a însurat. Recunosc, mi-a luat-o înainte”.

O sursă contactată de Click! a povestit, legat de Dani Oțil pe vremea când era copil, următoarele: „Nu făcea prostii, doar că era guraliv, era șmecher și făcea bancuri. Nu a fost un copil rău. Fratele lui era mai rău, dar el nu. Când era mic, umbla toată ziua cu o bicicletă. De fapt, o împărțea cu Dorin, fratele lui. E un șmecher și jumătate. Dacă nu era guraliv, nu ajungea acolo. Acum, ne uităm cu toții la emisiunile lui și ale lui Razvan”.

