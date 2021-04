Nadine Voindrouh (44 de ani) se pregătește să susțină examenul de Bacalaureat. Celebra vedetă de televiziune a dezvăluit, de curând, că de când a început pandemia de COVID-19 s-a pus cu burta oe carte și acum este gata să dea BAC-ul chiar dacă nu mai este de mult la vârsta studenției.

„Am descoperit că pot să fiu bine în orice situație atât timp cât pot să aleg să fiu stăpânul meu și nu să pun pe alții să fie stăpânii mei. La noi oamenii așteaptă guvernul să le facă viața mai ușoară. Ei cred că depinde de guvern și nu înțeleg că sunt liberi. Ca să trăim fără stres trebuie să luăm decizii. Avem nevoie de educație. M-am reîntors la școală la 40 de ani. Am reluat liceul de la clasa a noua. Eu am mai făcut odată liceul, am dat Bac-ul și am picat la o singură materie. Nu am vrut să dau examen doar la acea materie, ci am vrut să reiau liceul de la început. Eu am spus că pentru mine a fost important să îmi reiau studiile și să revin ca adult la școală. S-a râs de mine pe la toate colțurile. Am văzut în presă că râdeau și de un fotbalist. Dacă noi punem rușine pe reîntoarcerea la educație, pe acești adulți, nu e bine”, a mărturisit vedetă de televiziune, la Gândul Live.

Nadine a avut o copilărie dramatică și adolecență marcată de vicii

Acum este o femeie împlinită și fericită, dar viața prezentatoarei a fost plină de încercări.

Perobleme au început pentru Nadine încă din copilărie, când a rămas fără părinți și a ajuns într-un centru de plasament. După decesul mamei sale, pe când avea doar 6 ani, Nadine a fost trimisă într-un centru de plasament, iar tatăl său a părăsit țara mutându-se definitiv în Congo. Prezentatoarea rămăsese în grija bunicii care, din păcate, nu o putea întreține. Ulterior a fost luată din centrul de plasament de o mătușă, dar viața sa s-a schimbat din rău în mai rău.

„Sărăcia îmi ajunsese la os. Am avut ani de zile în care nu exista săptămână în care să nu mă duc să cer un ou sau o pâine, iar vecinii nici să nu deschidă. Nu-mi permiteam să cumpăr haine, să plătesc biletele la trenuri, pentru a merge în ţară, la festivaluri, şi m-am angajat. Aveam 13 ani. Am făcut curat în curţile oamenilor, adunam iarba. Pentru a face nişte bani, am fost vânzătoare la metrou. Oamenii mă priveau cu dispreţ fiindcă, deseori, se întâmpla să am păduchi sau râie şi ei să-şi ferească copiii de mine”, – a mărturisit Nadine, acum doi ani, în emisiunea Iulianei Marciuc, „Destine ca-n filme“, difuzată pe TVR 2.

Nadine și-a dezvăluit și dramele care au marcat-o în perioada adolescenței și a mărturisit cu mult curaj că s-a luptat inclusiv cu viciile: „Am avut, acum nu mai am (n.r vicii). Am fumat şi am băut. Mult. Mi-am dorit enorm să fiu nefumătoare, iar alcoolul să-mi producă silă. De patru ani mă bucur de acest regal. Nu mai pot bea alcool nici măcar o gură. Gândul la alcool îmi face rău de la stomac. La fel se întâmplă şi în cazul fumatului. M-am reprogramat mental. M-am folosit de tot soiul de tehnici de autosugestie pentru a schimba percepţia asupra fumatului şi a băutului de alcool.” – a dezvăluit, în urmă cu câțiva ani, Nadine pentru Ok! Magazine.

