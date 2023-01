Gabriela Cristea (47 de ani) are acum o familie frumoasă și fericită, însă puțini sunt cei care își mai amintesc de traumele prin care a trecut prezentatoarea de televiziune până să-l întâlnească pe Tavi Clonda, actualul soț.

În urmă cu mai bine de 10 ani, Gabriela Cristea a avut o relație cu Marcel Toader, fost rugbist și afacerist. Cei doi au fost căsătoriți timp de 5 ani, între 2008 – 2013. Iar relația lor a fost presărată cu multe scandaluri și conflicte.

Gabriela Cristea: „Eu am trăit multă vreme în casă cu un bărbat abuzator!”

Acum ceva timp, în cadrul emisiunii “Mireasa – capriciile iubirii”, Gabriela Cristea i-a mărturisit uneia dintre concurente că mariajul ei cu Marcel Toader a fost un adevărat coșmar. Vedeta de televiziune a spus că a fost abuzată verbal, în repetate rânduri, și a avut parte de un tratament urât din partea afaceristului.

„Eu am trăit multă vreme în casă cu un bărbat abuzator și nu vorbesc de abuz fizic. Când a fost abuz fizic, am plecat și am divorțat. Dar, am trăit în casă cu un bărbat care, în fiecare zi aproape mă trata așa cum te-a tratat pe tine Leo. Sunt mulți ani de atunci.

Aproape 10! În continuare am niște frustrări și niște angoase că în momentul în care cineva doar încearcă să sugereze ceva din lucrurile pe care le spunea acel om, nu vrei să știi cum reacționez”, a declarat Gabriela Cristea în emisiunea „Mireasa – capriciile iubirii”, potrivit click.ro.

Marcel Toader, agresiv cu Gabriela Cristea: „Da, este adevărat. M-a agresat fizic!”

Dar problemele au fost mai grave de atât. Gabriela Cristea a recunoscut că a avut parte și de agresiuni fizice din partea lui Marcel Toader. Când a simțit că situația scapă de sub control, prezentatoarea a pus piciorul în prag și a divorțat.

„Da, este adevărat. M-a agresat fizic. S-a întâmplat de două ori. O dată pe 25 decembrie, nu pe 24, așa cum a sugerat Marcel că de fapt am avut o seară magică. Ultima dată s-a întâmplat pe 9 martie. Nu am să intru în amănunte, dar ceea ce pot să spun este că indiferent dacă e mult sau puțin, s-a întâmplat și nu trebuia.

Prima dată zici că lucrurile au degenerat din diverse motive, însă a doua oară deja e prea mult. Sunt hotărâtă în privința divorțului, sunt convinsă că e cea mai bună soluție. Indiferent de ceea ce o să-mi rezerve viața, știu sigur că nu mai vreau să continui această căsnicie”, a mai mărturisit, în trecut, Gabriela Cristea.

Divorțul dintre Gabi Cristea și Marcel Toader a fost unul zgomotos, dar cel mai important este că vedeta de televiziune a reușit să pună capăt căsniciei toxice și să facă tot posibilul pentru a-și reface viața. Mediatizarea divorțului Gabrielei Cristea de Toader a contribuit la grăbirrea procesului de „vindecare” a vedetei.

„Sufletul meu e rupt în mii de bucăți!”

„Eu am preferat, după ce am divorțat, să știe toată lumea că am trecut printr-un divorț… Poate și din cauza faptului că a fost un divorț zgomotos, și urât, și apăsător, și angoasant. Am avut nevoie de o perioadă foarte lungă de pauză, în care nu m-a interesat ca cineva să fie în viața mea în niciun fel”, a declarat Gabriela Cristea, acum câțiva ani.

„Nu mi-e bine deloc și sufletul meu e rupt în mii de bucăți. Noi avem nevoie de liniște, nu este o situație ușoară. Sunt 50 la sută șanse să ne împăcăm și 50 la sută șanse să rămânem despărțiți. Au fost cinci ani de căsătorie și cred în continuare în această instituție”, spunea Gabriela în 2013, imediat după despărțire.

După ce a trecut peste divorț, Gabriela Cristea a vut norocul să-l întâlnească pe Tavi Clonda, cel care i-a devenit soț în 2015. Cei doi au două fetițe – Victoria Bella Margot (4 ani) și Iris Thea Selena (3 ani).

Marcel Toader a murit în 2019, în urma unui infarct. De-a lungul vieții, el a fost căsătorit și a divorțat de șase ori. Și are un fiu, Maximilian, cu prima soție, Raluca.

Foto – Facebook