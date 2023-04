Dragostea dintre ei a devenit mai puternică pe parcursul anilor. S-au sprijit întotdeauna unul pe celălalt și s-au încurajat în momentele complicate. Gabi Firea îl sărbătorește, astăzi, pe Florentin Pandele, soțul ei, care împlinește 62 de ani.

Vedeta mărturisește că cei mici nu s-au culcat aseară până nu și-au îmbrățișat tatăl.

”Băieții noștri mici nu au vrut să adoarmă aseară, până nu i-au cântat tatălui lor LA MULȚI ANI FERICIȚI! S-au ținut de șotii și au schimbat, în joacă, ordinea lumânărilor aniversare.

Să ne traiești sănătos și împlinit, înconjurat de dragoste, respect și binecuvântări sfinte în fiecare zi! Te iubim mai mult ca în prima zi”, spune Gabi Firea pe o rețea de socializare.

Gabi Firea, cerută în căsătorie după trei săptămâni de relație

Florentin Pandele și-a cerut jumătatea în căsătorie după trei săptămâni de relaţie.

“Pe Gabi am cunoscut-o fiind invitat la câteva emisiuni la Antena 3. Ea a venit la înmormântarea tatălui meu, eu am fost la Răsvan. Am invitat-o să vizităm catedrala din Voluntari, mi-a spus că are rău de înălţime. Până la urmă a venit. Pe catedrală mi-a spus că s-a întâmplat ceva cu ea. Am ţinut-o de mână şi i-am dat curaj. În acel moment s-a deschis o mică portiţă în relaţia noastră.

Apoi am început să-i trimit mai multe sms-uri. Iniţial nu mi-a răspuns la ele, dar am fost insistent”, declara Florentin Pandele, la Antena1.

„Observau şi că n-am pacheţel cu mâncare sau că sunt încălţată în pantofi vechi de trei ani”

Gabi Firea a trăit momente complicate până să își întâlnească alesul. Ba mai mult, a fost părăsită pentru că era prea săracă.

„Provenind dintr-o familie mai mult decât modestă şi neavând foarte multe din cele necesare la şcoală, a trebuit să mă confrunt cu răutăţile celorlalţi copii. Copiii sunt uneori de o cruzime înspăimântătoare, observau şi că n-am pacheţel cu mâncare sau că sunt încălţată în pantofii vechii, de la sora mai mare, şi hăinuţele sărăcăcioase. Iar eu mă simţeam umilită. Dar ce puteam face?”, povestea Firea pentru revista Tango.

Gabi Firea: „Tata avea mari probleme cu băutura”

Mama era vânzătoare, iar tatăl ei, care era muncitor necalificat, pe şantier, avea mari probleme cu băutura. Erau nefericiți, dar încercau să nu dispere.

„Stăteam şase persoane într-un apartament cu două camere. Mama şi-ar fi dat şi sufletul din ea pentru noi, dacă ar fi putut. Muncea de dimineaţă până seară, era extraordinar de harnică şi de optimistă. Din fericire, i-a dat Dumnezeu sănătate, că altfel nu ştiu cum ar fi făcut faţă…N-aş putea să am aceleaşi cuvinte de laudă pentru tata. Avea mari probleme cu băutura şi, normal, cu serviciul. Ne bătea şi pe noi, copiii, şi pe mama. Până la urmă am hotărât să-l părăsim”, mai spunea Firea.

„M-a părăsit pentru că eram săracă”

Chiar și dragostea pe care a trăit-o în adolescență a fost o dezamăgire. El făcea parte dintr-o familie înstărită, iar situația ei materială i-a îndepărtat.

„Am iubit şi eu, ca orice fată, aşa cum se iubeşte la vârsta asta. Prin clasa a zecea aveam un prieten de care eram îndrăgostită şi care zicea, la rândul lui, că şi el e îndrăgostit de mine. Până într-o zi, când mi-a spus că nu mai putem fi prieteni, pentru că părinţii lui nu-i mai dau voie. Motivul era diferenţa de condiţie socială. El făcea parte dintr-o familie înstărită.

Cu alte cuvinte, m-a părăsit pentru că eram săracă…”, a mai povestit Gabi.

