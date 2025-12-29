  MENIU  
Fuego vorbește despre viața personală. Cu cine a ales să își împartă viața: „Nu sunt un om singur. Fiecare suntem construiți diferit"

Amelia Matei
.

Fuego este unul dintre cei mai longevivi artiști de la noi. Cu toate că este cunoscut și iubit de marea majoritate, el a fost întotdeauna extrem de discret când vine vorba despre viața personală, cea de dincolo de scenă. Ce regrete are artistul și cu cine a ales să își împartă viața.

Fuego, despre viața personală și de ce este singur: „Nu am regrete”

Fuego a vorbit despre viața lui la 49 de ani. El are o carieră impresionantă și este iubit de o mulțime de oameni. Și-a dedicat viața muzicii, iar în privința vieții personale a decis să fie cât se poate de discret.

Recent, el a dezvăluit motivul pentru a ales să se dedice în totalitate carierei sale și a ținut să precizeze că nu este singur și nici nu are regrete.

„Nu mi-am ‘asumat’ solitudinea, pentru că nu sunt un om singur, sunt înconjurat de prieteni, familie, admiratori! Doar că da, mi-am dedicat viața profesiei! 

Nu, nu am regrete de niciun fel și nu cred că aș schimba nicio alegere! Sigur că am avut multe alegeri greșite, dar ele m-au adus unde sunt azi, cu mintea de acum, cu longevitatea artistică la purtător, cu statutul aferent și cu sufletul împăcat!

Am existența așa cum am planificat-o și las în continuare viața să mă surprindă așa cum știe ea mai bine. Fiecare dintre noi suntem construiți diferit, iar eu am ales ca universul meu să fie profesie, proiecte, muzică, înțelegând că asta vine la pachet cu un set întreg de sacrificii și renunțări”, a declarat Fuego ]ntr-un interviu pentru Click.

Ce își dorește pentru noul an

Artistul a vorbit despre planurile și dorințele sale pentru 2026 și a recunoscut că nu își setează obiective pe termen foarte lung

În plus, cântărețul spune că nu vrea decât putere de a merge mai departe și mai multă liniște.

„De multă vreme nu îmi mai setez planuri pe termen foarte lung! Nu vreau schimbări majore, ci doar putere de a merge mai departe, mai multă liniște. Mi-aș mai dori de la 2026 ca să nu mai existe atât de mulți părerologi, habarniști care par să se priceapă la orice, dar de fapt la nimic.

Cred totuși că începutul acesta este același, la fel ca și celelalte. Ne batem cu pumnul în piept, ne facem mărețe urări, ne simțim stăpâni peste o viață care nu ne aparține în totalitate și apoi, cu fruntea plecată, ne lăsăm la vatră, încercând să lovim în cei de lângă noi sau să ne arătăm adevărata față.

Și, dincolo de toate astea, vreau să-mi trag sufletul și să fiu aproape de voi, scriindu-vă, oferindu-vă părți ale sufletului meu și inspirații mărețe. De asta-i mereu bun un nou început… pentru a vedea viața cu alți ochi! Cei potriviți! Vă doresc un an de poveste!”, a mai spus Fuego.

