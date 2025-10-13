Motivul pentru care Fuego nu și-a luat concediu anul acesta. Ce a pățit artistul: „Pare greu de crezut”

Paul Ciprian Surugiu a avut un 2025 extrem de plin. Artistul a mărturisit că nu a plecat în nicio vacanță anul acesta. El a povestit prin ce a trecut și cât de plină a fost ultima perioadă pentru el.

Fuego sau Paul Ciprian Surugiu a mărturisit că nu a plecat anul acesta în nicio vacanță, cu toate că a împlini 49 de ani, așa că avea toate motivele să sărbătorească.

El a vorbit recent despre faptul că anul acesta a fost mai mult despre carieră, motiv pentru care nu a reușit să plece nicăieri. În plus, cântărețul a explicat că luna septembrie a venit cu evenimente în fiecare zi.

Totuși, Fuego nu se pânge, ci își asumă că și-a ales această meserie și știa că vine cu sacrificii la pachet.

„Mărturisesc că am avut un an plin. Uneori stau și mă gândesc dacă merită. N-am avut, spre exemplu, nicio vacanță în acest an, nu am ajuns pe nicăieri să mă pot relaxa sau să văd un loc nou.

Mi-am canalizat energia pe activitate, proiecte multe, evenimente, concerte, expoziții cu tablourile prin muzeele din România și tot felul de activități. Ce este cel mai complicat sunt drumurile lungi pe care le fac cu mașina. Dar mergem înainte. În fond, asta mi-am ales și asta știu să fac cel mai bine.

Spre exemplu, ultima lună a fost cu activitate în fiecare zi. Pare greu de crezut, dar așa a fost. Am făcut expoziții, am avut concerte în diverse locuri, apoi am filmat sezonul 15 al emisiunii «Drag de România mea», care va debuta pe 17 și 18 octombrie, la TVR 2.

Profesia de artist nu-i una ușoară. Sigur că este, în primul rând, o vocație, dincolo de o meserie, dar totul vine la pachet cu sacrificii, renunțări, satisfacții, consum enorm și multă muncă, poate mult mai multă decât își imaginează fiecare”, a spus Fuego pentru Click.

Are sacouri pentru fiecare categorie de kilograme pe care o are

Fuego a vorbit despre faptul că urmează să intre la dietă și că trece prin diverse etape, pe parcursul unui an. Fie perioade în care pune kilograme, fie perioade în care este la dietă. Totuși, spune el, procesul de slăbire nu este unul dur, ci temeinic.

„Încerc să nu mai mănânc carbohidrați, adică pâine, cartofi, făinoase, foietaje și alte preparate din această categorie. Cantitățile sunt mai mici și mă chinui să am și un program fix, de asta este aproape imposibil, la volumul de muncă, la drumurile și evenimentele pe care le am.

Ce e mai nostim este faptul că am sacouri pentru fiecare categorie de kilograme pe care o am. Atunci când dau 5-6 kilograme iau anumite sacouri, când am mai multe altele și tot așa. Evit să le modific pentru că nu am frecvența clară”, a povestit artistul.

