Pe 14 iulie 2021 s-au împlinit 11 ani de la decesul Mădălinei Manole (n. 1967 – d. 2010). În aceeași zi, solista ar fi împlinit 54 de ani. După decesul Mădălinei, soțul ei, Petru Mircea, i-a interzis fiului lor, Petru Jr. (12 ani), să țină legătura cu familia cântăreței.

Fratele Mădălinei Manole s-a certat cu fostul ei soț, Petru Mircea, chiar la mormântul solistei

Marian Manole (52 de ani), fratele solistei, a povestit un moment tensionat petrecut între el și Petru Mircea, chiar la mormântul solistei. „Eram la cimitir și au apărut prietenii mei scumpi și dragi de la Otopeni, cu ghilimelele de rigoare. Cumnatul meu, însoțit de prietenul lui”, a povestit Marian Manole la Antena Stars.

„Au început ritualurile lor, cu ruptul cozilor de flori. Există filmări, n-o să le dau niciodată. Mi-a vorbit foarte urât, deși eram la Ploiești, nu eram în fața casei de la Otopeni, ca în aprilie, când țipa, mă înjura și făcea în toate felurile. (…) Aceleași texte șablon pe care le spune de 11 ani: să plec, să-l las în pace.

Pe urmă a început să turuie vrute și nevrute. El vine de 2-3 ori pe an la cimitir. Mai nou am înțeles că s-a însurat. Am și văzut-o pe doamna lui acolo în curte, când m-am dus în aprilie. Are alte preocupări, la cimitir vine din ce în ce mai rar”, a continuat.

În iunie 2021, Marian mai scria în mediul online: „Aș vrea să îl întreb și eu, prin intermediul acestei rețele de socializare, pentru că personal nu mă ascultă. Puiucule, crezi că Mădălinei i-ar place să vadă că nu-mi dai voie să-mi cunosc nepotul, pe copilul ei? Să îl strâng în brațe, să mă joc cu el, așa cum Mădălina făcea deseori cu nepotul ei, Mihai (n.r. – fiul lui Marian)? Sau măcar pe Mihai, care vezi cât de mult te apreciază!”.

Mama Mădălinei și a lui Marian, Eugenia Manole, s-a stins din viață în martie 2017, iar tatăl lor, Ion, în septembrie 2020. Petru Mircea nu i-a dat niciun semn și niciun mesaj de condoleanțe lui Marian, nici după moartea mamei, nici după moartea tatălui.

Biletul de adio al Mădălinei Manole

„Mi-a dăruit Dumnezeu – cel mai frumos și curat suflet din lume, Puiu al meu, – cel mai mare și minunat dar, copilașul nostru, – cei mai buni și sacrificați părinți din lume, – frate drag, nepoți dragi, rude, prieteni, atâta lume cu suflet curat în jurul meu!

Nu le merit, nu știu ce să fac cu ele, cum să am grijă de ele, cum să le fiu de folos!!! Sunt o neputincioasă, o nevrednică, o complexată, am un milion de defecte și astea mă fac să gândesc că trebuie să mă opresc aici cu viața mea! Nimeni altcineva nu e vinovat de starea mea, doar eu.

Voi toți mă iubiți și mi-ați arătat lucrul acesta mereu, tot timpul! Și, totuși, eu gândesc că trebuie să mă opresc aici cu viața! Așa gândesc eu, așa trebuie!!! Cum să închei rândurile astea??? Cum??? Sunt de neiertat, mă gândesc la voi toți dar și la ce să fac să nu mai fiu! Pui mic să rămână o perioadă la Botoșani, cu mama și tata!

Poate mă va ierta, mai târziu! Când va fi mare. Puicu meu – ai grijă de tot, atât cât poți! Nu uita de banii de la BRD!!! În cont euro!!! Și ai mei scumpi să mă ierte, atât pot să gândesc, am ajuns aici numai din vina mea! Și să-l iubească mult pe Puiu, rămâne sufletul meu pentru tot ce a făcut pentru mine, pentru sufletul lui!

Nu mă judecați, nu vă judecați dragii mei părinți și frate, mergeți înainte de dragul copilului nostru și de dragul lui Mihăiță, vă implor!!! Vinde tot ce se poate vinde, casa, orice, teren, dar vreau să rămână bani pentru Pui mic (școli) și … pentru Mihăiță, Marian, Mihaela”, a fost biletul de adio al artistei.

