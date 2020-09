Fratele Mădălinei Manole, despre relația cu sora lui celebră: „Era cea mai frumoasă. Am trăit clipe minunate împreună!”

Fratele Mădălinei Manole, Marian (51 ani), trece printr-o adevărată dramă după pierderea tatălui.

După ce, acum 10 ani şi-a înmormântat faimoasa soră și și-a pierdut mama în 2017, la ]nceputul lunii septembrie tatăl său, Ion Manole, a pierdut lupta cu noul coronavirus, la vârsta de 78 de ani.

Marian a rămas acum doar cu nostalgia amintirilor legate de familia lui.

„Relaţia cu sora mea era cea mai frumoasă. Eram împreună în turnee. Pot confirma Bebe Mihu, Maria Dragomiroiu, Romică Ţociu, Aurelian Temişan. Am trăit nişte clipe minunate, alături de ea şi de ei. Noi am avut o copilărie normală. Am fost crescuţi de părinţii noştri cu sacrificii. Am fost o familie unită! Fericită! Cine nu se mândrea cu asemenea fată?”, a povestit Marian Manole, în cadrul unui interviu pentru click.ro.

Marian a vorbit și despre decesul îndrăgitei sale surori și încă se declară suspicios cu privire la sinuciderea artistei.

„Nici un indiciu nu duce la sinucidere. Criminaliştii de peste Ocean sunt nişte neaveniţi? Ai noştri au făcut cazul praf! Dacă ar fi băut atâta insecticid avea totul ars pe interior. Avea sânge mult. Nu se putea face din cădere. O să iasă totul la lumină! Eram o familie normală şi fericită până a apărut el (Mircea-n.r.), dacă stătea acolo, lângă ai lui, la Botoşani, Mădălina era azi în viaţă!”, a explicat fratele Mădălinei Manole.

