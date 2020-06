Florin Zamfirescu se confruntă cu probleme de sănătate grave

Florin Zamfirescu, care a împlinit 71 de ani pe 12 aprilie, și-a liniștit fanii cu un mesaj plin de umor la adresa morții sale: „Prieteni, vă mulțumesc pentru anunțul că am murit. În felul acesta aflu și eu cum reacționează prietenii… Vă rog să stați liniștiți – când va fi să fie, vă anunț personal și fără dubii, dar până atunci nu mai puneți botul…”, a scris Florin Zamfirescu pe contul său de Facebook.

Florin Zamfirescu a vorbit la Antena Stars despre situația care i-a îngrijorat inclusiv pe cei din familie, fiica sa sunându-l disperată după ce a văzut știrea legată de moartea sa: „Am primit un telefon și mi-a zis: Aoleu, bine că ai răspuns! Scrie pe Facebook că ai murit. Domnule, eu nu mă simt prea bine, dar uite că n-am murit. Și atunci m-am grăbit și am pus pe Facebook că le mulțumesc celor care au anunțat aceste lucruri pentru că m-au făcut sa văd cine mă caută, câți prieteni am și ce interes mai există pentru mine.

E cineva care la fiecare sfârșit de an anunță că am murit. Și eu văd că devine un fel de obicei să scrii ferparul celui care trăiește. În primul rând m-a sunat fiică-mea. Și a zis: „Tată, ce e cu tine?’ N-am primit anunțuri, după aia am văzut propriul meu anunț și comentariile unora.

M-a surprins și în continuare, sunt surprins, de parcă moartea s-ar fi inventat acum, adică cum reacționează lumea. Păi, stați puțin! Cine nu moare?

Eu sunt, în momentul ăsta, bine, dar am niște tratamente, am diabet, am tensiune oscilantă, am avut probleme de inimă, o fisură de aortă care s-a reparat în timp, fără operație”, – a declarat Florin Zamfirescu, la Antena Stars.

