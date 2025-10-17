Florin Constantin, de la Divertis, a trecut printr-o tragedie trasă la indigo cu cea din Rahova. A pierdut totul într-o secundă: „Am rămas cu un ursuleț de pluș care era al nepoților”

Actorul Florin Constantin din trupa Divertis este alături de locuitorii blocului din Rahova, unde a avut loc o explozie soldată cu trei morți și peste 20 de răniți. Actorul a trecut și el prin aceeași dramă, în 2016 și le-a transmis un mesaj oamenilor din blocul distrus.

Florin Constantin, mesaj pentru oamenii din blocul devastat de explozie din Rahova

Florin Constantin le-a transmis oamenilor din blocul din Rahova să rămână uniți în aceste vremuri grele. Actorul a trecut și el prin aceeași dramă în 2016, când el și vecinii din blocul unde stătea în Iași au rămas fără nimic, în urma unei explozii.

Actorul a povesti că în 2016 a avut loc o explozie în blocul din Iași unde locuia. El a povestit că au murit doi vecini și au fost mulți răniți grav.

„Îmi pare foarte rău, transmit condoleanțe familiilor îndoliate, au fost victime, ca și la explozia care a dărâmat blocul meu, din Iași, în urmă cu 9 ani.

Atunci, mi-au murit doi vecini, iar mulți au fost răniți grav. Sunt momente foarte triste prin care trec supraviețuitorii și membrii familiilor lor. În Rahova, am văzut o mobilizare, acum sunt mult mai mulți factori care se implică, atunci, în Iași, nu prea s-a interesat nimeni de noi.

De la primăria din Iași ne-au dat atunci câteva plăcințele, ca să avem ce mânca, în seara aceea, apoi au mai apărut ajutoare. Cei de la gaze ne-au oferit imediat condiții de ședere, adică ei plăteau chiria noastră la gazde, am stat prin cinci case.

În cele din urmă, am fost și despăgubiți. Nu avem voie, prin contract, să spunem și suma. Pot spune însă că banii nu au fost suficienți ca să ne cumpărăm ceva mai bun în Iași. Așa că ne-am mutat într-o casă, dintr-o comună, din apropiere”, a spus Florin Constantin.

„Sper ca locatarii să primească despăgubiri”

Actorul a spus că speră ca oamenii să primească despăgubiri decente și a povestit cum lui și vecinilor săi li s-a propus reconstruirea blocului. El i-a îndemnat pe oameni să fie uniți în privința unei eventuale hotărâri. Totuși, premierul Ilie Bolojan a declarat că, cel mai probabil, blocul nu va putea fi reabilitat și va fi demolat.

„Sper ca locatarii, în caz că vor fi evacuați, să primească despăgubiri decente, să fie uniți în decizii. De pildă, nouă, cu blocul din Iași, ni s-a propus să fie reconstruit, însă trei dintre familii s-au opus, au dorit banii din despăgubire, așa că am fost nevoiți să plecăm cu toții. Îi sfătuiesc pe proprietarii apartamentului din Rahova să fie uniți într-o hotărâre.

La un moment dat, imediat după explozia din Iași, ni s-a spus că blocul nu mai poate fi reconstruit, ci demolat. Dar, după ce au scăpat de toți proprietarii și i-au despăgubit, iată că văd că acum acel bloc se reface, iar apartamentele vor fi scoase la vânzare. Îi mai sfătuiesc pe acești oameni păgubiți să fie atenți la toate aceste aspecte, se găsesc destui care să profite de necaz, eu chiar sunt pățit!”, a spus acesta.

Actorul a vorbit despre faptul că a rămas fără nimic în urma exploziei, reușind să salveze doar un ursuleț de pluș:

„Am rămas cu câteva farfurii și cu un ursuleț din pluș, care era al nepoților mei. Era plin de praf și de cioburi, dar l-am salvat. A un semn, un simbol al Păsării Phoenix, că poți să renaști din cenușă. Acest ursuleț l-am adus și la noua casă. Mă bucur că și soția mea e bine acum, suferise o depresie puternică, după ce am rămas fără apartament”, a spus Florin Constantin.





