Fiul lui Adrian Năstase și soția lui s-au certat pe stradă. Corina, surprinsă plângând cu bebelușul în cărucior. Cum au fost fotografiați

Fiul lui Adrian Năstase, Mihnea, și soția sa, Corina, au fost surprinși de paparazzi în momente tensionate, chiar în timp ce se aflau la plimbare cu bebelușul lor. Deși cei doi păreau până acum să formeze un cuplu armonios, imaginile recente arată că nici măcar familiile celebre nu sunt ferite de certuri.

Cearta din parc și reacția Corinei

Mihnea și Corina Năstase au devenit părinți pentru prima dată în vara acestui an, când li s-a născut un băiețel. Până acum, aparițiile lor publice conturau imaginea unei familii fericite, însă ultimele fotografii surprinse de paparazzi Spynews arată o altă realitate.

Cei doi au ieșit la plimbare cu fiul lor, aflat în cărucior, dar la un moment dat au început să se certe în plină stradă. Corina a încercat să îi explice ceva soțului, însă Mihnea s-a arătat vizibil nervos și a plecat singur, lăsându-și soția și copilul în parc.

Afectată de situație, Corina a rămas câteva minute pe o bancă, plângând și trimițând mesaje, înainte de a pleca împreună cu fiul lor. Momentul a atras atenția, mai ales pentru că vine în contrast cu imaginea de familie unită pe care cei doi au afișat-o până acum.

Mihnea Năstase și Corina sunt căsătoriți de 4 ani

Mihnea Năstase s-a căsătorit cu Corina în toamna anului 2021, marcând momentul prin două ceremonii elegante. La cununia civilă din 4 septembrie, Corina a purtat o rochie albă, scurtă, cu părul prins și sandale deschise la culoare, în timp ce Mihnea și-a asortat ținuta cu cea a partenerei. Pentru ceremonia religioasă și petrecere, mireasa a ales o altă rochie albă, realizată dintr-un material special, cu părul lăsat pe spate, iar mirele a optat pentru un costum negru și o cămașă albă, într-un stil mai relaxat.

Corina Năstase, născută Corolevschi, este fiica unui cunoscut om de afaceri din Constanța și soția lui Mihnea Năstase. Originară din același oraș ca partenerul ei, Corina este cu patru ani mai mare decât acesta. Încă din copilărie, la vârsta de 9 ani, s-a dedicat sportului de performanță, însă în 2011 a fost nevoită să se retragă din cauza unei accidentări. Cariera ei sportivă a fost una remarcabilă, cu numeroase titluri câștigate, printre care medalia de aur la ștafeta 4×100 metri la nivel balcanic și mai multe trofee naționale la probele de 60 și 200 de metri, precum și la alte ștafete.

