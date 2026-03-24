Fiul de doar un an și jumătate al lui Tzancă Uraganu, victima unui furt: „Lambada se va duce la biserică și vă va blestema copiii și familia, dacă nu aduceți lanțul”
Tzancă Uraganu se confruntă cu o situație dificilă. Fiul acestuia în vârstă de doar un an și jumătate a fost victima unui furt. Artistul a avut o reacție furibundă și a trecut la amenințări. El a îndemnat persoana care a furat să înapoieze bunul.
Fiul lui Tzancă Uraganu a rămas fără lanțul de aur
Tzancă Uraganu a vorbit pe internet despre cum o persoană i-a furat lanțul fiului său cel mic, Yamal Andrei.
Manelistul a transmis un mesaj în care amenința persoana care a făcut asta și i-a cerut să aducă înapoi lanțul, altfel va avea de suportat consecințe. Artistul a mai spus că are o bănuială față de cine ar putea fi persoana care ar fi comis infracțiunea
„S-a furat lanțul lui băiatul meu, lui Yamal, ăsta mic, și nu e vorba de un lanț, la mine chiar nu e vorba de un lanț, dar este un gest extraordinar de urât să faci asta față de mine și de băiatul meu. Copil de un an jumate, să-i furi lanțul de la gât (…)
Până mâine, dacă nu apare lanțul… nu știu cine l-a luat, nu știu cine, pentru că s-au învârtit mai mulți pe aici, prin casă, și chiar nu am o bănuială ca să spun exact (…) Inclusiv maică-sa (n.r. Lambada) se va duce la biserică și vă va blestema și copiii, și familia, și rasa, de la mic la mare”, a transmis artistul.
A cerut bani pe TikTok
Deși are venituri impresionante, Tzancă Uraganu a vorbit pe TikTok despre cum nu mai are concerte în ultima perioadă. El a mărturisit că a fost nevoit să își scoată la vânzare una dintre mașini, iar oamenii de pe live-urile lui au început să îi doneze.
Tzancă a fost impresionat de mărinimia oamenilor și a mulțumit celor care au donat.
„Ce să fac, ianuarie, februarie e mai slăbuț. Nu ați văzut că am început să vând o mașină, o aia, o aia… Uite, a început lumea să dea cadouri când au văzut că am geanta goală. Mulțumesc pentru cadouri. Ce ați spuns? Să nu mă lăsați așa… vă mulțumesc!”, a spus Tzancă Uraganu pe TikTok.