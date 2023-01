Fiul cel mare al lui Leonard Doroftei este milionar. Cu ce se ocupă tânărul

Leonard Doroftei se poate considera un tată mândru. Fostul sportiv are trei copii mari – Adrian (27 e ani), Alex (24 de ani) și Vanessa (19 ani) -, care au planuri mari de viitor.

Adrian, fiul cel mare al lui Doroftei a dat lovitura în afaceri, în Canada. Tânărul este antreprenor și recent a intrat în lumea dezvoltării imobiliare. Adrian Doroftei a terminat Facultatea de Drept, a lucrat mai întâi la o companie aeriană din Canada, însă apoi a luat decizia de se lansa într-o afacere proprie. Tânărul a investit la Bursă, iar apoi s-a dezvoltat în domeniul imobiliar. Acum este milionar în dolari și este mândru foc de realizările sale.

„Sunt independent, sunt antreprenor!”

„Departe de România mă ocup cu tot ce nu aș fi putut să mă ocup aici. Sunt independent, sunt antreprenor. Am intrat în lumea dezvoltării imobiliare. Prima dată am plecat în 2016, în timpul Facultății de Drept. Primul job a fost în Resurse Umane într-o mare companie aeriană din Canada.

Acolo am învățat ce înseamnă mediul corporatist și asta mi-a consolidat ideea că nu vreau să lucrez pentru nimeni altcineva decât pentru mine” – a declarant fiul cel mare al lui Doroftei, citat de bzi.ro.

Adrian este chibzuit cu banii pe care-I câștigă și nu îi cheltuiește “prostește”. Așa a reușit, de-a lungul anilor, să ajungă milionar.

„Am ales să strâng banii și să-i investesc”

Eu am început să investesc. Câștigam destul de bine. În loc să cheltui banii prostește, eu am ales să îi strâng și să-i investesc. Am făcut primele investiții la bursă la 21 de ani, iar până la 25 de ani pot să spun că lucrul acesta mi-a oferit o bază de capital, care mi-a permis să nu am limitări în investițiile în care mi le doream”, a adăugat el.

„Am vrut să-mi iau mașină, dar mi se pare o aroganță supremă!”

Cu toate că are o situație material bună, Adrian Doroftei este o persoană modestă, care se gândește la cei din jurul lui care au mai puțin decât el. Tânărul a mai spus că a fost o vreme în care se gândea să-și cumpere o mașină, dar a renunțat la idee.

“Am vrut să-mi iau mașină. În momentul în care eram în punctul de a da câteva sute de mii de dolari pe o mașină, am stat și m-am gândit că sunt oameni la mine în țară care abia își permit să mănânce și mi se pare o aroganță supremă.”

Frații lui Adrian sunt și ei realizați. Alex Doroftei este inginer, iar Vanessa este încă studentă, dar intenționează să se înscrie la Facultatea de Medicină.

