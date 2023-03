Fiul Ancăi Serea a împlinit 21 de ani. Mesajul vedetei pentru David: „Au trecut pe negândite!”

Anca Serea și-a sărbătorit fiul în weekend, în cadrul unei petreceri organizată în familie.

A ales să studieze în străinăte și să își facă mama mândră. Fiul cel mare al Ancăi Serea, a împlinit, ieri, 21 de ani și s-a bucurat de o petrecere ca la carte, i-a avut aproape pe toți cei dragi.

Anca Serea, mesaj emoționat de ziua fiului cel mare

David a fost sărbătorit de familie, așa că emoțiile au fost la cote maxime. Amintirile vor fi, însă, cu ei mult timp înainte.

“21 de primăveri au trecut pe negândite. David, fiul meu cel mare, un Berbec veritabil, tenace, extrem de inteligent, sensibil și bun, este aniversatul zilei de în familia noastră.

Profit de ocazie să îi spun că sunt mândră de el, pentru că a avut întotdeauna puterea și determinarea să își urmeze visele, că nu s-a abătut de la principiile de viață pe care și le-a fundamentat și că a reușit să își păstreze sufletul bun și curat în ciuda vremurilor pe care le trăim. Să nu uiți că îți voi fi alături orice s-ar întâmpla. La mulți ani, David! Te iubim enorm și te îmbrățișăm tare!”, este mesajul transmis de Anca Serea pe o rețea de socializare.

Cum și-a pierdut Anca Serea soțul

Anca Serea a fost, la un moment dat, și tată și mamă pentru copiii din primul mariaj, David și Sarah, după ce aceștia și-au pierdut tatăl.

Fostul soț al Ancăi, Filip Poplingher, avea un stil de viață sănătos, făcuse sport de performanță, dar la vârsta de 36 de ani a aflat că suferă de o boală nemiloasă – leucemie.

„Trei ani ne-am luptat cu boala. Povestea este foarte tristă. Era un om perfect sănătos. Avea 36 de ani. A făcut sport de performanță, înota. Eram la mare cu copiii. A început să transpire abundent. Nouă luni, analizele i-au ieșit perfect. I s-au făcut și două biopsii, care nu au arătat nimic. El doar transpira foarte mult în timpul nopții, nimic altceva”, a povestit Anca Serea în urmă cu câțiva ani.

Anca Serea și Adi Sînă s-au gândit la despărțire

Se iubesc și se susțin întotdeauna, dar relația lor nu curge întotdeauna lin. Anca Serea a recunoscut că a fost la un pas de despărțire de actualul său soț, Adi Sînă, dar dragostea a fost mai puternică.

„Mă enervează și mă supără, nu îi răspund la telefon zile în șir sau ore. Da, mi se întâmplă și d-astea. Eu vreau să fiu sinceră. El mă ia așa cu binișorul. Cred că a existat un moment sau două în care am vrut să renunțăm, dar ne-am dat seama că nu aveam un motiv suficient de serios și cred că toate experiențele astea, și acum vorbim foarte serios, ne fac să realizăm ce avem, de fapt.

Am zis că nu o să mergem mai departe, că o să ne despărțim, dar nu. Mi-am dat seama apoi că nici nu a fost adevărat”, a declarat Anca Serea, la Kanal D, în emisiunea lui Teo Trandafir.

Adi Sînă: „Ea e șefa, nu sunt genul care să pun limite”

Cu toate astea, de cealaltă parte, Adi susține că Anca e șefa lui și că o lasă să facă ce simte.

„Hai să spun un secret: ea e șefa! E și șefa mea, îți dai seama! Dacă vrea să cumpere, cumpără. Nu sunt genul care să pun limite, ea știe exact ce are de făcut. Nici nu mai știu cum au evoluat lucrurile. Au venit natural, odată cu copiii, cum apărea câte un copil, mai apărea câte o nevoie ca să zic așa, dar întotdeauna, Anca a făcut cam ce a simțit și cred că și eu am făcut cam ce am simțit”, susține Adrian Sînă pentru Impact.