Fiica lui Gheorghe Gheorghiu se pregătește să dea lovitura în America. De ce vrea artistul să ia o pauză vocală

Gheorghe Gheorghiu are probleme cu corzile vocale, așa că după ce va termina concertele pe litoral și-a propus să ia o pauză, chiar și de vorbire. Artistul a concertat toată vara la mare, în timp ce soția sa a rămas în America, pentru că se ocupă acolo de restaurantul pe care îl are.

Tot în America se află și fiica lui, Andra, care are tot mai mare succes în domeniul pe care l-a ales. Gheorghe Gheorghiu se declară mulțumit de felul în care evoluează lucrurile în viața lui și are planuri mari pentru viitor.

Gheorghe Gheorghiu mai are concerte pe litoral până în octombrie

“Sunt la mare, încă avem evenimente. Voi mai sta în țară până pe 4 octombrie. Asta-i situația, nu avem ce face. Peste câteva zile va veni însă și soția în România. Aici am amintirile, aici mi-am desăvârșit cariera, aici am oamenii pe care-i cunosc. Am și-n America, e adevărat, dar nu se compară”, spune Gheorghe Gheorghiu, conform Cancan.

Gheorghe Gheorghiu: „Îmi place să mă duc în America, dar nu să stau doar acolo”

Artistul nu exclude ca la un moment dat să facă o schimbare în plan și să se stabilească alături de soție în România. “Ne gândim la asta, o să vedem. Dar să venim împreună. Deocamdată soția are restaurantul la New York, care merge foarte bine. Și nu poate. Are clientela sa. Eu am și acum apartamentul în care am locuit 30 de ani.

Niciodată nu m-am gândit să-l vând. Îmi place să mă duc în America, dar nu să stau doar acolo. N-aș putea să părăsesc România definitiv. Eu am dublă cetățenie, română-americană. Am evenimente, vin aici, mai plec acolo, iar mă întorc”, mai spune Gheorghe Gheorghiu.

Gheorghe Gheorghiu e fericit că fiica lui are succes

Artistul e mândru tare și de fiica lui, care locuiește tot în America. „Fata e la San Francisco. Acum va lansa un nou brand de haine pentru artiști, pentru DJ de renume”, precizează solistul.

A avut multe concerte pe litoral și acum se resimte, dar când sezonul va ajunge la final va lua o pauză.“Am ceva probleme cu vocea. Cred că de la efort sau de la băuturile reci, mi-au fost afectate corzile vocale. Dar îmi voi reveni”, adaugă Gheorghe Gheorghiu.

Foto: Facebook