Mădălina Manole s-a stins din viață pe 14 iulie 2010, ziua în care împlinea 43 de ani. Daniel Gheorghe, unul dintre cei mai mari fani ai săi, i-a dedicat an de an câte o scrisoare solistei. Anul 2022 marchează ultimul mesaj al lui Daniel pentru Mădălina.

Aproape 12 ani de la moartea Mădălinei Manole. Fanul ei, Daniel Gheorghe, o ultimă scrisoare

A douăsprezecea scrisoare…

… și ultima…

Scrisoare către MADĂLINA MANOLE…

Ochi nemuritori, ce mai faci acolo?

Cum ești? Ți-ai găsit pacea? Cum e sus în cer?

E soare, e cald? E lumină?

E adevărat că toți îngerii au aripi și cântă cât e ziua de lungă?

E bine? Ești bine? Nu ai mai dat niciun semn de când… Demult…

Parcă a trecut prea mult timp, deși n-au trecut decât 12 ani…

Cât 12 apostoli, care sper că ți-au fost alături în tot acest timp…

Aici pare să fi venit vara… E cald, dar nu îndeajuns încât să poată încălzi și inimile… E soare, care pare a fi trimis de undeva, cu un scop…

Mai e și ploaie din când în când, despre care am aceeași părere… Am impresia că ești supărată… Nu te mai văd, ca să-mi dau seama exact, nu te mai aud ca să pot fi sigur de ceea ce spun, doar că așa mi se pare…

A trecut puțin, și totuși mi se pare că a trecut atât de mult…

Încă încerc să mă obișnuiesc cu gândul că…

Nu am curaj să o spun cu voce tare… Încă sper să visez, deși fiecare zi ce trece îmi demonstrează că eu trăiesc realitatea… Oricum, azi aș fi vrut să fie altfel!

Să mi se răspundă la scrisoarea aceasta, care n-ar fi sunat așa…

Să-mi răspunzi la telefon, ca de fiecare dată când ne sunam să ne

întâlnim…

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 11)

Articolul continuă după recomandări

De ziua Franței, ar fi trebuit să-ți spun „La mulți ani!”…

Nu mai pot! Știu că apelul va rămâne mereu fără răspuns, la fel ca mesajul…

Și totuși l-am scris, în speranța că poate va ajunge până acolo sus, printre stele! Mi-e așa de dor de tine… Încât simt că ceva se rupe în mine…

Nu te voi uita, asta ți-am promis, și am de gând să mă țin de cuvânt!

Ți-am urmat sfatul și am continuat să calc pe urmele artei, am intrat în lumina reflectoarelor urmându-mi visul, am absolvit acum Facultatea de Arte.

Știu că ai fi mândră de această împlinire.

Îți continui misiunea de a oferi oamenilor emoții!

Așa cum am promis și că va veni o vreme în care ne vom întâlni…

Până atunci, însă, ai grijă de sufletul tău, te rog!

Și… Petrecere frumoasă, alături de îngeri.

Eu azi am să aprind o lumânare…

Nu-mi rămâne altceva de făcut…

De aici de pe pământ, gândul mă va umple de bucurie, de tristețe, și cu tăinuită grijă îmi voi ascunde „marea de lacrimi”…

Cu recunoștință,

Daniel GHEORGHE

02 iulie 2022

Mădălina a fost mama unui fiu, Petru, care a împlinit 13 ani pe 8 iunie 2022.

Biletul de adio al Mădălinei Manole

„Mi-a dăruit Dumnezeu – cel mai frumos și curat suflet din lume, Puiu al meu, – cel mai mare și minunat dar, copilașul nostru, – cei mai buni și sacrificați părinți din lume, – frate drag, nepoți dragi, rude, prieteni, atâta lume cu suflet curat în jurul meu!

Nu le merit, nu știu ce să fac cu ele, cum să am grijă de ele, cum să le fiu de folos!!! Sunt o neputincioasă, o nevrednică, o complexată, am un milion de defecte și astea mă fac să gândesc că trebuie să mă opresc aici cu viața mea! Nimeni altcineva nu e vinovat de starea mea, doar eu.

Voi toți mă iubiți și mi-ați arătat lucrul acesta mereu, tot timpul! Și, totuși, eu gândesc că trebuie să mă opresc aici cu viața! Așa gândesc eu, așa trebuie!!! Cum să închei rândurile astea??? Cum??? Sunt de neiertat, mă gândesc la voi toți dar și la ce să fac să nu mai fiu! Pui mic să rămână o perioadă la Botoșani, cu mama și tata!

Poate mă va ierta, mai târziu! Când va fi mare. Puicu meu – ai grijă de tot, atât cât poți! Nu uita de banii de la BRD!!! În cont euro!!! Și ai mei scumpi să mă ierte, atât pot să gândesc, am ajuns aici numai din vina mea! Și să-l iubească mult pe Puiu, rămâne sufletul meu pentru tot ce a făcut pentru mine, pentru sufletul lui!

Nu mă judecați, nu vă judecați dragii mei părinți și frate, mergeți înainte de dragul copilului nostru și de dragul lui Mihăiță, vă implor!!! Vinde tot ce se poate vinde, casa, orice, teren, dar vreau să rămână bani pentru Pui mic (școli) și … pentru Mihăiță, Marian, Mihaela”, acesta a fost biletul de adio al artistei.

Foto: Arhiva personală Daniel Gheorghe