EXCLUSIV! Interviu cu Cristina Sava, director de marketing și comunicare la Kanal D: așa arată Super-Woman în 2021

Am stat de vorbă cu ea pentru a descoperi îndeaproape câtă muncă și pasiune presupune un asemenea job. Am descoperit o femeie pasionată până în măduva oaselor de ceea ce face, încât nu am putut să nu ne întrebăm când mai găsește timp să doarmă.

Cristina, job-ul tău presupune să fii un comunicator foarte bun. Cum reușești să te menții pe poziții?

Televiziunea este un mediu foarte dinamic, complex. Te provoacă în primul rând să cunoști oamenii și să identifici modalități de exprimare relevante publicului, îți stimulează creativitatea, dar și logica. Ești antrenat să anticipezi, să reacționezi rapid. E o adevărată provocare să găsesc acel echilibru între strategie și creativitate, între rațiune și emoție, și, de asemenea, să înțeleg și să intuiesc nevoile spectatorilor, perspectivele și alegerile pe care aceștia le fac.

Care au fost provocările cele mai mari pe care le-ai întâlnit și cum le-ai gestionat?

Provocarea constantă și uriașă în același timp ține de capacitatea de adaptabilitate și de reacție. Frecvent apar tot felul de provocări în această industrie, sunt inerente, însă suntem o echipă bine sudată, foarte mulți colegi din management și nu numai sunt de la începuturile stației în România. Suntem toți ghidați de valorile companiei și de obiective comune – prin urmare, în toată această perioadă am gestionat cu succes multe provocări, iar rezultatele stației vorbesc de la sine – în primele luni ale anului 2021, Kanal D se află pe prima poziție în topul audiențelor, în Prime Time (20:00-24:00), pe targetul Național. De-a lungul celor 10 ani de când sunt la Kanal D am trăit numeroase experiențe în care am evoluat și ne-am reinventat permanent. Kanal D este în top trei televiziuni generaliste din România, de multe ori se află pe primul și al doilea loc în Prime Time, dar și în Day Time.

Și cele mai mari satisfacții?

Cele mai mari satisfacții au legătură cu modul în care este percepută stația Kanal D, cu reacțiile unui public divers și foarte exigent, care te provoacă în permanentă. Acest feedback pozitiv vine și din cifrele de audiență, dar și mult mai direct din răspunsul celor care ne urmăresc pe toate platformele noastre online. În social media au apărut comunități uriașe de fani care generează un feedback permanent. Am reușit să creăm o sinergie între proprietățile media ale Kanal D, o strategie de comunicare adaptată unor medii diferite, fie că vorbim despre TV, Radio sau Digital.

A trebuit să conduci campaniile de lansare a unor emisiuni noi pe piața din România (la vremea lansării lor) și ai reușit să faci acest lucru cu succes. Care crezi că a fost cheia?

Alături de o strategie de programe bine articulată, consecventă și mereu atentă la evoluția pieței, comunicarea a avut, de asemenea, un rol important. Ne-am raportat mereu la valorile stației, am fost onești cu publicul nostru, autentici în misiunea noastră de a livra conținut de calitate și informație relevantă și toate acestea au fost prezentate publicului într-o manieră creativă, o narațiune de brand adaptată fiecărui mediu de comunicare.

Povestește-mi despre un proiect pe care l-ai desfășurat și care va ocupa mereu un loc special în inima ta.

Aș da cel mai recent exemplu, o campanie Radio Impuls, stație ce a intrat în portofoliul Dogan Media în urmă cu doi ani. „Jocurile Loveimpice” a fost un concurs special conceput pentru luna iubirii, un test de anduranță al cuplurilor în pandemie, având o miza extraordinară, o vacanță de 5* în Republica Dominicană și o vizită pe platourile de filmare „Survivor România”.

A fost un proiect complex, un adevărat exemplu de campanie integrată, de complementaritate a mediilor de comunicare, cu mesaje personalizate pentru fiecare în parte. Un concept original ce a atras numeroși înscriși în concurs în doar două săptămâni, cu producție video dedicată proprietăților online; publicul în sine a fost implicat activ, fiind decident în alegerea câștigătorului. A existat în permanentă cross-promotion cu „Survivor România”, ce a generat reacții imediate – pagina de Instagram a Radio Impuls și-a triplat numărul de followeri. A fost o adevărată muncă de echipă, cu rezultate pe măsură.

Am putea spune că ești o veritabilă Super-Woman a secolului 21. Între atâtea provocări pe plan profesional, cum îți găsești timp pentru tine?

Mulțumesc pentru aprecieri! Munca în televiziune este solicitantă și dacă alegi să te dezvolți profesional într-un astfel de mediu ești conștient că nu vei avea un program cu orar fix. Profesia aceasta devine un stil de viață, pentru că ești conectat la ceva viu, care se întâmplă în timp real, dincolo de ceea ce e stabilit, planificat. Îmi place foarte mult ceea ce fac, iar activitatea mea profesională este firesc integrată în preocupările mele de zi cu zi, prin urmare acest ritm de muncă a devenit unul natural, nu știu cum ar putea fi altfel.

