”EXATLON a fost experienta vietii mele: cu bune si cu rele, cu plans si cu ras. Pe scurt, cu multe senzatii unice”

Cristina Constantinescu (Kiki), una dintre cele mai indragite figuri feminine de la Exatlon Romania (formatul-fenomen lansat de Kanal D), activeaza in industria fitness-ului de peste 10 ani. Este International Fitness Presenter si LES MILLS Trainee, in BODYCOMBAT®. Extrem de carismatica, adora sa aduca pe scena experienta si vibratia ei pozitiva.

Pe Cristina o puteti vedea in actiune pe 22 iunie, la Bucuresti Mall – Vitan (Rooftop), de la ora 19:15, in cadrul celui mai spectaculos maraton de fitness al verii.

Evenimentul este organizat de MUSIC & CYCLING™, si face parte din caravana The Movement Manifesto.

Inscrieri si programul complet al evenimentului, pe www.musicandcycling.ro

Nu ratati intalnirea cu frumoasa si talentata exatlonista!

Cristina este kinetoterapeut, urmand cursurile acestei specializari in cadrul Universitatii de medicina si farmacie Carol Davila, din Bucuresti.

„Eu fac sport de la 4 ani. Am inceput cu gimnastica, dar am incercat si alte sporturi, in paralel. Am facut inot, tenis, volei in facultate si liceu, dupa care m-am apucat de karate, sportul care m-a reprezentat cel mai mult, si pe care l-am practicat 9 ani. Am facut kyo ku shin, care este unul dintre cele mai dure”, povestea Cristina Constantinescu, inainte de imbarcarea spre aventura Exatlon.

Sportiv extrem de experimentat, Cristina Constantinescu are in palmares un titlu de vicecampioana nationala la arte martiale.

Cum ai ajuns la Exatlon? Cand ai luat decizia sa participi la casting?

De cand a inceput primul sezon mi-am dorit sa particip . Mi-a placut si imi place acest reality, prin prisma sportivitatii, a competitivitatii.

M-a atras foarte mult si dificultatea probelor. Am aplicat inca din al doilea sezon, dar nu a fost sa fie atunci. Am avut noroc sa fiu aleasa in cel de-al treilea sezon. Sunt foarte fericita ca am avut parte de aceasta experienta.

Ai sosit in Dominicana la inceput de februarie, la cateva saptamani dupa startul oficial al reality show-lui. Cum ai gasit echipa Faimosilor? Cat de greu ti-a fost sa te integrezi?

A fost un challenge sa ajung mai tarziu si sa ma adaptez rapid. Echipa m-a primit cu bratele deschise si m-a ajutat foarte mult sa evoluez si asta a contat foarte mult . In ceea ce priveste perioada de adaptare cred ca mi-au trebuit cateva zile sa invat mersul lucrurilor si cum trebuie sa ma incadrez eu in peisaj .

Ce „bagaj” ti-ai luat cu tine, la Exatlon?

Am avut o lista clara cu lucrurile pe care aveam voie sa le avem la noi, minimala as spune. In ghiozdan aveam hainele , echipamentul si periuta de dinti .

Cum te-ai inteles cu mancarea, pe durata Exatlon?

Trebuie sa recunosc ca a contat mult statul la vila, evident cantitatea de mancare era mai mare si calitatea mai buna. Dar chiar si asa, organismul a avut nevoie de o perioada de adaptare .

Perioada in care am stat la baraca a fost un test din punctal asta de vedere. A trebuit sa ne reglam la “mai putin” si a fost mai greu .

Sunt vitrege precum par conditiile in baraca?

In primul rand, ii respect foarte mult pe razboinici ca au rezistat foarte mult la baraca.

Este cu siguranta greu sa stai la baraca, apa rece tot timpul , un singur dus care trebuie impartit la un numar mare de personae. Spatiul este mic si trebuie sa stai cu ceilalti, tot timpul. Noaptea este mult mai frig si mult mai greu de dormit pe acele saltelele subtiri si deloc comfortabile ,

Cum ai gestionat distanta fata de familie? Dar absenta oricarei forme de acces la tehnologie? Cat de tare apasa timpul liber, cand esti departe atat de cei dragi, cat si de mijloacele clasice de entertainment si relaxare?

Cel mai dificil de gesionat este dorul de casa si de familie . Te simti izolat si vezi aceleasi figuri tot timpul, vorbesti cu aceeasi oameni si totul devine monoton la un moment dat.

Imi lipsteau mult comunicarea si posibilitatea de a comunica cu cei dragi

Mi-a fost mai mult dor de o carte decat de tehnologie.

Ati filmat zilnic? Cate ore pe zi?

Eram filmati non-stop, iar meciurile se desfasurau aproape in fiecare zi . Orele meciurilor difereau de la zi la zi, iar durata depindea de scor, de strategiile care se faceau, de ”rulajul” jucatorilor pe traseu .

Nu aveam ceas, si nu stiu sa estimez exact cate ore stateam la trasee..

Daca ar fi fost sa poti alege o echipa (Faimosi sau Razboinici), indiferent de sezon, carei echipe ti-ar fi placut sa-i apartii?

Consider ca am ajuns in echipa potrivita si sunt fericita ca am fost la faimosi, si nu pentru nume, ci pentru persoanele din echipa .

Apreciez si respect toti participantii de la ambele echipe,in egala masura, si consider ca fiecare echipa in parte are si avea ceva special.

Descrie cea mai frumoasa experienta traita la Exatlon.

O sa imi amintesc cu mare drag stafetele si trairile de atunci, in special de prima mea stafeta care a fost chiar in cea de-a doua zi dupa intrarea mea in competitie.

De asemenea, as aminti momentele petrecute dupa ce intram in posesia premiilor. Am avut norocul sa descopar astfel locuri frumoase in Republica Dominica.

Dar „momentul critic”, cum a aratat? Acel moment in care te-ai simtit la capatul puterilor, in care ti-ai spus ca nu exista „mai departe”.

Primul moment greu a fost chiar ziua in care am ajuns si m-am intrebat ce voi face de acum incolo si daca voi rezista mai mult de o saptamana . Apoi, spre final, cand am avut perioada neagra si nu reuseam sa castigam, noi, fetele, ne puneam multe intrebari. Era frustrant si in acelasi timp aveam o dorinta incredibila sa imi revin.

Care au fost raporturile cu echipa Razboinicilor?

Nu aveam voie sa interactionam cu ei mai departe de joc. Au fost cateva momente tensionate, insa lasand la o parte partea de competitivitate, ne-am inteles bine.

Dupa intoarcerea acasa, am ramas prieteni si acum radem impreuna de intamplarile din Dominicana.

Din fata televizorului, ai parut cea mai echilibrata prezenta feminina a sezonului. Cat de greu e sa-ti pastrezi echilibrul, la Exatlon?

Am avut si eu momente de defulare, dar am ales sa gasesc echilibrul in majoritatea timpului. Este greu pentru ca psihicul lucreaza foarte mult, exista tensiunea aceea pe care trebuie sa o gestionezi si, in acelasi timp, intervine si dorul de casa.

Nu este usor dar am ales sa invat sa gestionez cat mai bine acest lucru.

Ce a insemnat pentru tine Exatlon? In ce fel ti-a modificat perceptia asupra relatiilor interumane? Dar asupra propriilor tale reactii, in situatii-limita?

Cand am ajuns acasa, am realizat mult mai multe lucruri decat in timpul competitiei.

Exatlon este un mix interesant care isi pune puternic amprenta asupra fiecarui participant.

Te descoperi pe tine, pentru ca, in final, doar pe tine te ai acolo. Observi cum interactionezi cu oameni pe care nu i-ai cunoscut pana atunci si cu care trebuie sa convietuiesti.

Am trecut prin stari de frica, pe care le-am depasit, am avut emotii pe care le-am stapanit in majoritatea momentelor, am trecut prin accidentari (nu grave ) , am strans din dinti si am mers mai departe .

Cu siguranta ca mi-am depasit limitele in aceasta competitie sunt sunt recunoscatoare ca am trait aceasta experienta.

Am invatat foarte multe lucruri, inclusiv cat de mult conteaza increderea in tine, si dorinta combinata cu ambitie. A fost experienta vietii mele, cu bune si cu rele, cu plans si ras si cu multe senzatii unice. Am invatat ce inseamna echipa si spiritul de echipa.

Apreciez oamenii din viata mea mult mai mult. Timpul petecut cu ei are cu totul alta semnificatie acum.

Este greu sa stai departe de cei dragi fara sa poti stii nimic o perioada atat de lunga

Mi-as dori sa stie ca, inainte sa fim atleti, suntem oameni ca ei si avem trairi si reactii care sunt mult mai intense decat intr-o situatie normala cand esti acasa si in mediul tau firesc. Fiecare dintre noi se adapteaza si isi contureaza comportamentul si in functie de situatiile pe care le intalneste.

A fost Exatlon un punct de cotitura in aceasta etapa a existentei tale? Te-a ajutat sa iei vreo decizie majora?

M-a ajutat cu siguranta, in special in modul de a lua decizii si sunt convinsa ca se va vedea asta . M-a facut mai puternica psihic si sunt mai hotarata .

Ca si decizie majora nu a fost cazul, dar astept sa vad ce imi rezerva viitorul si cum voi reactiona.

Esti un sportiv foarte valoros, cu ani de teorie si practica in bagaj. Te-a ajutat in mod decisiv acest background, sau a trebuit sa construiesti „rezistenta specifica”?

Cred ca fizic m-a ajutat faptul ca fac sport de la 4 ani si am putut sa ma adaptez foarte bine la trasee si sa evoluez. Insa ai nevoie de aceasta rezistenta de care spui, trebuie sa te antrenezi pe anumite aspecte in mod specific .

Am alergat foarte mult pentru a-mi creste rezistenta, am inotat si am exersat iesiri din apa; m-am antrenat aproape in fiecare zi pentru finaluri si pentru aruncarile specifice.

Fara munca, nu exista succes!