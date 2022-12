Emily Burghelea (23 de ani) a trecut recent printr-o experiență neplăcută, când a fost la un pas să rămână blocată în Dubai, în timp ce se afla acolo în concediu cu familia.

Emily este în al treilea trimestru de sarcină și a plecat cu soțul ei, Andrei, și cu fiica lor, Amedea într-o minunată vacanță în Dubai.

Toate bune și frumoase până când prezentatoarea de televiziune aflat, în timp ce se afla la aeroport pentru a reveni în România, că avizul medical cu termenul de naștere, necesar în timpul zborului cu avionul, expirase. Așadar, Emily Burghelea a trebuit să facă tot posibilul pentru a obține un nou aviz cât mai repede, fără a pierde zborul spre România.

Prezentatoarea a povestit în mediul online întreaga pățanie.

Am fost la un pas să rămânem blocați în Dubai dar după un drum lung, plin de peripeții, am reușit să ajungem cu bine acasă, unde este cel mai bine!

Nu am fi reușit să ne bucurăm de un final fericit dacă nu am fi fost extrem de uniți, în tot haosul creat am încercat să ne păstrăm calmul, nu ne-am pierdut răbdarea și cel mai important nu ne-am pierdut încrederea în Dumnezeu! – a scris Emily Burghelea, pe pagina sa de Facebook.