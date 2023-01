„Încă nu realizez pe deplin că am reușit”. Emaa, despre succesul în industria muzicală din România / Exclusiv

La doar 30 de ani, artista Emaa, pe numele ei real Emanuela Alexandra, a cucerit topurile muzicale din România datorită vocii ei și timbrului său vocal inconfundabil.

Emaa scrie, compune și cântă cu pasiune, inspirându-se din toate lucrurile care o înconjoară. După ce a devenit cunoscută publicului prin colaborările cu artiști mari precum Deliric, Carla’s Dreams sau The Motans, anul trecut a lansat un EP care nu conține nicio colaborare. De ce a luat această decizie neașteptată ne-a povestit chiar ea.

Bună, Emaa! Pentru că suntem la început de 2023, spune-ne mai întâi cum a fost anul trecut pentru tine. Ce provocări ți-a adus și care au fost cele mai importante realizări?

Ca în fiecare an, cele mai importante realizări sunt acelea că am descoperit mai mult din mine și din ce vreau. De obicei mă feresc să numesc „realizare” ceva material și din acest motiv realizările mele tind să aibă o tentă imaterială.

Ai scos un nou EP anul trecut, „29”, dar nu ai avut nicio colaborare pe acel material. Care e motivul?

Nu e un motiv anume, așa am simțit. Am simțit că povestea acestui EP a fost trăită doar de mine, așa că, automat, trebuia spusă doar de mine.

Versurile tale par uneori că sunt rezultatul unui lung proces de introspecție. Știu că ai terminat facultatea de psihologie, crezi că te-a ajutat în vreun fel acest lucru și pe plan muzical?

În primul rând, m-a ajutat ca om, iar din asta s-a tradus și pe plan muzical. M-a ajutat s-o înțeleg mai bine pe Emanuela, omul, și apoi pe Emaa, artistul.

Cum arată procesul tău creativ? Compui și scrii organizat, la studio sau în sesiuni, sau ori de câte ori îți vine inspirația? Care a fost cel mai inedit loc în care ai scris o piesă?

Nu pot spune că am un proces creativ constant; îmi găsesc echilibrul în haos. Am scris și organizat, la studio, am scris și pe loc, unde mi-a venit inspirația, iar ca locuri inedite, am scris de multe ori la petreceri. Oamenii dansau în jurul meu, iar eu ma hrăneam cu toată energia din jur și o transpuneam pe foaie, la propriu.

Mulți dintre colegii tăi din lumea muzicală și-au extins activitatea și în filme, și pe TV, în diverse emisiuni. Te-ar tenta și pe tine să faci acest pas și dacă da, în cazul unui show TV, ce ai prefera, un show muzical sau un reality show?

Vă voi spune să rămâneți aproape, pentru că veți afla în curând răspunsul la această întrebare.

Cine sunt artiștii care te inspiră cel mai mult?

Thom Yorke, Stromae și Phoebe Bridgers.

Spune-ne, te rugăm, ce piesă/album asculți zilele acestea pe repeat?

Fred again… – Actual Life 3 (January 1 – September 9 2022)

Care a fost momentul în care ți-ai dat seama că ai reușit în industria muzicală din România?

Nu pot spune că am un moment anume; a fost mai mult o realizare treptată, ca s-o numesc așa, iar la realizarea asta treptată au contribuit mai multe – feedback-ul oamenilor, interviurile, expunerea crescută și toate lucrurile mici de genul ăsta. Cred că pot spune chiar că încă nu realizez pe deplin că am reușit. Poate nu o să realizez niciodată.

Ce-ți dorești cel mai mult de la 2023?

Ce-mi doresc de la fiecare an – oamenii să rămană frumoși, iar arta să conteze mai mult.

Foto – PR/ Global Records