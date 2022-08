Elena Ionescu și Dragoș Stanciu au divorțat la notar în septembrie 2019. Fostul cuplu are împreună un fiu, Răzvan Andrei, în vârstă de patru ani. Elena și Dragoș s-au căsătorit în primăvara anului 2018, după doar un an de relație. La acea vreme, solista era însărcinată în 5 luni cu fiul lor. Recent, artista a vorbit despre relația pe care o are în prezent cu Dragoș.

În ce relații au rămas Elena Ionescu și fostul soț la aproape 3 ani de la divorț

„Am ajuns la un numitor comun. Doi oameni înțelepți găsesc o cale, la un moment dat. Și noi am găsit-o, ceea ce mi se pare foarte tare. Pe weekend stă la el, în cursul săptămânii la mine. Toată lumea asumată, responsabilă, ceea ce e minunat”, a declarat Elena Ionescu la Antena Stars, potrivit Spynews.

Motivul divorțului ar fi fost infidelitatea. Dragoș ar fi înșelat-o pe cântăreața cu fosta lui parteneră. „Da, și-a asumat, dar, din punctul meu de vedere, erau mai multe derapaje de ceva timp. A fost nevoie să îmi confirm eu mie că nu e ceea ce trebuie. Dar a fost mai bine că totul s-a petrecut repede și radical, decât să fie mai târziu și mult mai greu”, mărturisea cântăreața în vara anului 2020.

Mai târziu, însă, Elena a infirmat speculațiile: „El nu a avut o amantă cât am fost împreună. (…) El a plecat și după s-au întâmplat lucrurile pe care lumea le-a văzut, dar el nu m-a înșelat cât a stat cu mine. Astăzi avem o relație frumoasă, civilizată. Vine, are grijă de Răzvănel. În weekend îl ia… Ne înțelegem foarte bine”.

„Copilul a înțeles. Tocmai pentru că nu a avut această imagine de familie de la început, nici nu are cum să facă comparație. Cumva, el a înțeles că mami e acolo, tati e acolo, fiecare oferă dragoste, afecțiune, îngrijire. E un copil liniștit. Îl simt ok”, a mai declarat Elena recent, tot la Antena Stars.

