Elena Gheorghe, despre căsnicia cu Cornel Ene: „Nu pot să nu îi îndeplinesc dorințele”

Elena Gheorghe (36 ani) are o căsnicie fericită de aproape 20 de ani și mulți se întreabă cum reușesc să mențină vie iubirea lor.

Cornel Ene și Elena Gheorghe formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz. Artista a dezvăluit care este secretul acestei uniuni fericite.

În timp ce Cornel este omul din spatele cortinei, artista este cea care se află în lumina reflectoarelor. Iar acest lucru funcționează de minune pentru ei. Și dacă soțul ei este cel care are grijă să nu îi lipsească niciodată nimic când se află la evenimente, Elena Gheorghe îl recompensează pe măsură atunci când sunt acasă.

Cântăreața a mărturisit că reușește să își cucerească soțul de fiecare dată cu un preparat culinar. Deși recunoaște că nu se prea pricepe la făcut prăjituri, ea zice că nu dă niciodată greș cu mămăligă quatro formaggi.

„Îi fac mămăliguță quattro formaggi. Pentru că este preferata lui. Nu pot să nu îi îndeplinesc dorințele. Nu e readaptată, adică quattro formaggi că este cu patru tipuri de brânză. Nu este machedonească”, a afirmat Elena Gheorghe pentru Ego.ro.

Artista a făcut publică și rețeta ei de mămăligă quatro formaggi.

„Faci mămăliga frumos pe foc, după care pui niște brânzeturi, le amesteci. Eu am anumite brânzeturi: mozzarela, brânză de burduf, brânză de oaie și telemea de vacă. Le amesteci frumos, pui un strat mămăligă, un strat brânzeturi, un strat mămăligă și tot așa, iar deasupra pui parmezan. După aceea te iubește bărbatul. Ăsta este secretul. Deci relația noastră rezistă datorită mămăligii quattro formaggi”, a dezvăluit Elena Gheorghe pentru sursa citată.

Elena Gheorghe s-a confruntat cu o afecțiune a stomacului

Elena Gheorghe a mărturisit la începutul anului, că în 2019 s-a confruntat cu o afecțiune gravă a stomacului. Deși a urmat un tratament medicamentos, afecțiunea a persistat.

„Perioada pandemiei, care a fost foarte grea din punct de vedere psihic, dar și anumite probleme de sănătate m-au determinat să fac niște schimbări în viața mea, pe plan emoțional”, a declarat Elena Gheorghe pentru Impact.

„Știam de la prietena mea bună despre acest Joc Magic, un fel de program de recunoștință de 28 de zile. Am început să-l fac în 2019, într-o perioadă când am avut reflux gastric, o afecțiune serioasă a stomacului, și nu mă mai vindecam. Am urmat un tratament medicamentos, dar nu îmi reveneam. Acest joc te învață să ierți, să fii recunoscător, optimist, să vezi doar lucrurile bune din viața ta și să oferi bunătate în jur. Acest lucru m-a ajutat să mă vindec. Sună surprinzător, dar e pe cât se poate de adevărat”, a completat ea.

Sursă foto: Facebook