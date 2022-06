Cu ce afecțiune s-a confruntat Elena Gheorghe. „Nu mă mai vindecam”

Elena Gheorghe (36 de ani) a dezvăluit recent că, în 2019, s-a confruntat cu o afecțiune serioasă a stomacului. Deși a urmat un tratament medicamentos, afecțiunea a persistat.

„Știam de la prietena mea bună despre acest Joc Magic, un fel de program de recunoștință de 28 de zile. Am început să-l fac în 2019, într-o perioadă când am avut reflux gastric, o afecțiune serioasă a stomacului, și nu mă mai vindecam. Am urmat un tratament medicamentos, dar nu îmi reveneam. Acest joc te învață să ierți, să fii recunoscător, optimist, să vezi doar lucrurile bune din viața ta și să oferi bunătate în jur. Acest lucru m-a ajutat să mă vindec. Sună surprinzător, dar e pe cât se poate de adevărat”, a completat.