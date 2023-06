Ela Crăciun, investiție uriașă în noua casă: „Abia așteptăm să ne mutăm”. Cum și-a mobilat locuința / Exclusiv

Ela Crăciun e la un pas să își vadă visul împlinit. Vedeta și soțul ei se vor muta în curând, alături de cei trei copii, într-o nouă casă în amenajarea căreia au investit ani. Deși întreg procesul a fost unul costisitor și le-a pus mult imaginația la care, proprietatea le întrece acum toate așteptările.

Până își vor strânge lucrurile și vor ajunge alături de cățelul lor în noua vilă, cei cinci membri ai familiei fac planuri pentru o vacanță în Bali. În timp ce pune la punct ultimele detalii pentru sejurul de poveste pe care îl plănuiește, prezentatoarea de la Antena 3 a povestit pentru UNICA.RO cum arată noul loc de poveste în care a investit zeci de mii de euro. Iată ce spune Ela Crăciun!

Ela Crăciun: „A fost o investiție destul de mare”

Cât de amplă e renovarea casei în care te vei muta? S-ar putea spune că ai investit mult?

Este destul de amplă investiția, se ridică la nivelul zecilor de mii de euro, având în vedere că noi am achiziționat casa acum 5 ani și 4 luni, iar de construcție ne-am apucat acum aproape 3 ani. Gândește-te cât de amplă a fost renovarea, numai dacă ne raportăm la această durată.

Practic, din casa veche au rămas doar câțiva pereți exteriori, în rest s-a consolidat și s-a refăcut aproape totul. Din acest motiv a și durat foarte mult. A fost o investiție destul de mare și abia așteptăm să terminăm toate lucrările și să ne mutăm. De cinci ani așteptăm acest pas și cred că a trecut suficient timp.

„Ne-am dorit o canapea anume, care nouă ni s-a părut a fi de o foarte bună calitate, și în care am ales să investim ceva mai mult”

Care sunt cele mai scumpe obiecte pe care le vei avea în noua casa?

Nu am ales obiecte extrem de scumpe. Am vrut să fie calitative, însă nu am exagerat cu prețurile. Eu nu sunt genul de persoana care să își dorească branduri și firme sau canapele de nu știu ce tip, însă am ales lucruri de calitate. Am investit totuși în parchet, în uși, în lucruri pe care nu o să le schimbăm foarte des.

Ne-am dorit o canapea anume, care nouă ni s-a părut a fi de o foarte bună calitate, și în care am ales să investim ceva mai mult. Televizoarele și toate lucrurile care nu trebuie schimbate des sunt cele în care am ales să investim cel mai mult.

Ela Crăciun și-a achiziționat mobilierul pentru noua casă din străinătate

De unde le-ai achiziționat? De aici sau din străinătate?

Cele mai multe au fost achiziționate din străinătate. Diana Nicolae, prietena mea care este designer și care a fost alături de mine în tot ce înseamnă acest proiect, m-a ajutat prin studioul ei de design să cumpărăm tot ce ne trebuie.

Există vreun obiect de mobilier cu o însemnătate specială?

Poate după ce ne mutăm vom investi într-un element de decor cu o însemnătate aparte, poate va fi o operă de artă, însă în acest moment nu avem nimic de acest gen.

Când intenționezi să te muți?

Eu intenționam să mă mut de acum cinci ani, așa că între timp am ales să privesc altfel lucrurile și să nu mai am așteptări prea mari legate de acest capitol. Cu siguranță suntem aproape de momentul mutării, însă acest proces m-a învățat să nu mai estimez, pentru că am depășit foarte multe dead-line-uri până în momentul de față, ceea ce m-a supărat deseori de-a lungul întregului proces. Trebuie să ne mai vină ușile și niște mobilier și apoi sper să ne mutăm în noua casă.

Ai ținut cont în amenajarea casei și de anumite reguli de Feng Shui?

Nu am ținut cont de nicio regulă de feng shui. Întregul proiect a fost realizat de prietena mea designer, Diana Nicolae, în conformitate cu gusturile noastre. Mă bucur că a înțeles extraordinar de bine ce ne dorim.

Ela Crăciun, despre cel mai scump obiect din dressing

Care este cel mai scump obiect din dressingul tău ?

Cred că cel mai scump obiect este un ceas Hublot, pe care însă îl port extrem de rar.

De ce a ales vedeta să își facă vacanța în Bali

Unde plecați în vacanță?

Următoarea destinație de vacanță aleasă este Bali. Am ales această destinație pentru peisajele incredibile, spiritualitatea locului și pentru că nu am mai fost până acum.