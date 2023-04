Ela Crăciun ar da România pe Abu Dhabi: „Acolo nu există tentațiile care corup atât de mulți copii în ziua de azi”

A petrecut o vacanță de vis în Abu Dhabi, iar acum se gândește chiar să se mute aici alături de familie. Ela Crăciun și-a sărbătorit și ziua de naștere în deșert și a fost surprinsă cu o mulțime de cadouri prețioase.

Cu toate astea, prezentatoarea TV și-ar fi dorit să îl aibă alături și pe fiul ei, Bibi, care a împlinit vineri 17 ani, dar planurile lor nu au coincis.

,,Am redescoperit Abu Dhabi-ul. Este un oraș fascinant”

Spre deosebire de ceilalți ani, de această dată Ela Crăciun a ales să viziteze noi obiective. A făcut un tur alături de un ghid român și a fost impresionată din cale afară de magia acestui oraș.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 7)

,,Am redescoperit Abu Dhabi. Este un oraș fascinant. Ar fi o destinație în care aș putea să mă mut, pentru copii în primul rând. Acolo nu există tentațiile care din păcate corup atât de mulți copii în ziua de azi”, mărturisește Ela Crăciun.

Citeşte și: Ela Crăciun a slăbit 10 kilograme mâncând savarine. Unde petrece vedeta Paștele

Ela Crăciun, răsfățată cu daruri de lux la 41 de ani

La aniversarea celor 41 de ani, vedeta a ales să facă ceea ce îi place ei cel mai mult: să petreacă la căldură, înconjurată de familie și prieteni.

,,De ziua mea am fost surprinsă de prieteni și familie cu tot felul de cadouri superbe. Sunt extrem de norocoasă și recunoscătoare, pentru ca am avut cadouri, am avut flori, am avut tort, familia restrânsă lângă mine și prietenii. Băieții mi-au făcut și surpriza de a închiria unele dintre cele mai luxoase mașini. Ne-am simțit foarte bine cu toții”, a mai spus, entuziasmată, Ela Crăciun.

Citeşte și: Ela Crăciun, răsfățată de soț de Valentine’ s Day: „E greșit să intrăm cu totul în relația cu copiii și să uităm de partener”

,,Mereu căutăm locuri la o distanță relativ mică de casă, cât să nu zburăm prea mult cu copiii”

Dintotdeauna o iubitoare a vacanțelor exotice, prezentatoarea TV a decis ca toate sejururile să fie petrecute alături de copii. ,,Mereu căutăm locuri la o distanță relativ mică de casă, cât să nu zburăm prea mult cu copiii. De trei ani venim în Abu Dhabi, pentru că este un loc mult mai liniștit, care mie îmi pare că aduce a Maldive.

Toate vacanțele noastre includ copiii, pentru că muncim foarte mult și atunci aceste deplasări ne oferă ocazia perfectă de a petrece timp de calitate împreună. Din păcate, anul acesta Bibi nu a mai vrut să vină cu noi. El o să facă în câteva zile 17 ani, iar lui îi plac vacanțele active, nu cele de relaxare la soare”, mai spune vedeta.

Ela Crăciun a lansat până în prezent trei cărți, dintre care două destinate mămicilor și un volum de gătit pentru întreaga familie. În prezent, lucrează la o nouă lansare editorială destinată adolescenților și continuă specializările pentru zona de coaching în parenting.

Foto: arhivă personală, Facebook