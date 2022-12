Diana Dumitrescu, despre rolul de mamă: „Mi-a zis Alin că i-am stricat copilul!”

Diana Dumitrescu (39 de ani) a devenit mama unui băiețel, pe nume Carol Anton, în urmă cu trei ani, în 2019. Actrița este căsătorită cu Alin Boroi din 2018, iar de când a venit pe lume micuțul Carol, s-a dedicat complet creșterii sale.

Atât de mult, încât soțul ei i-a zis, mai în glumă mai în serios, că a “stricat copilul” din prea mult alint.

Vedeta de televiziune a povestit în cadrul unui interviu acordat publicației ego.ro că este o mamă extrem de grijulie și își răsfață băiețelul ori de câte ori are ocazia. Așa se face că, ori de câte ori ajung în mall, Carol pleacă acasă nu cu o singură jucărie, așa cum ar fi de așteptat, ci cu patru sau cinci.

Diana Dumitrescu a spus că nu băiatul este cel care îi cere să-i cumpere atât de multe jucării, ci aceasta este strict dorința ei.

Ea a mai dezvăluit că băiatul este un “șantajist emoțional” și are un talent actoricesc desăvârșit pe care-l folosește să-și atingă țelurile. Carol reușește să plângă cu lacrimi reale atunci când vrea atenție.

Plânge cu lacrimi. Știu să fac diferență. Știu când plânge de foame, când e supărat de foame, când este obosit, când este doar alintat și când are nevoie de atenție. Atunci când are nevoie de atenție are un comportament foarte ciudățel în care spune la orice „Nu”, dar cu un accent mai diferit. Atunci știu clar că are nevoie de atenția noastră – a mai dezvăluit actrița.