Irinel Columbeanu (64 de ani) și Anna Lesko (42 de ani) au format un cuplu timp de 8 ani. Recent, Irinel a dezvăluit motivul despărțirii de artistă. Când s-au cunoscut, afaceristul avea 39 de ani, în timp ce artista avea doar 17. Între cei doi este o diferență de vârstă de 22 de ani.

De ce s-au despărțit Irinel Columbeanu și Anna Lesko

„Anna a fost alungată de părinții mei din vila de la Izvorani. Nu au agreat-o de la bun început. Tatăl meu, la un moment, i-a spus: «Ieși din casa fiului meu, rusoaico!». Așa s-a terminat relația noastră”, a declarat Irinel Columbeanu recent, pentru Impact. Irinel și Anna s-au cunoscut în anul 1996, pe când artista era dansatoare într-o trupă de balet.

În trecut, despre relația ei cu afaceristul, Anna Lesko spunea: „Lângă Irinel am fost foarte fericită. L-am iubit, iar asta a făcut să dureze relația noastră mai bine de opt ani. Plus că am fost alături de el în niște momente foarte grele. Relația cu el m-a făcut să completez multe lucruri la personalitatea mea, eu fiind în plin proces de maturizare”.

Pe 15 decembrie 2021, Irinel Columbeanu a lansat cartea „Istoriile unui vehement – Ipocrația”. „Cartea începe cu nașterea mea și se termină cu sfârșitul anului 2002. Cu călătoria mea la Paris împreună cu Anna Lesko, pentru a mă reface după un moment critic din viața mea”, a declarat Irinel Columbeanu, tot pentru Impact. În anul 2002, Irinel Columbeanu a suferit un accident vascular cerebral.

După despărțirea de Anna Lesko, Irinel a format un cuplu cu modelul Monica Gabor (33 de ani). Fostul cuplu a fost căsătorit timp de 5 ani, din 2006 până în 2011. Împreună au o fiică, Irina Columbeanu, în vârstă de 14 ani. Din fosta relație cu DJ Vinnie, Anna are și ea un fiu, Adam, în vârstă de 7 ani. Anna și Dj Vinnie s-au despărțit în anul 2019, după 8 ani de relație.

