Motivul pentru care Tily Niculae refuză să mai joace în seriale

Tily Niculae, care s-a remarcat în comedia „La Bloc” din 2002, difuzată de Pro TV, a refuzat să mai apară în seriale TV. Actrița a explicat de ce a făcut această alegere.

Tily Niculae este un nume consacrat în showbiz-ul românesc. A devenit cunoscută încă din adolescență, după ce a dat viață unor personaje celebre în filme și seriale românești. Însă actrița a refuzat să mai apară în seriale TV și a mărturisit că nu îi este dor de perioada aceea.

Actrița a ales să aibă o viață de familie împlinită, să se ocupe de cei doi copii, Sofia și Radu, pe care îi are cu soțul ei, Dragoș Popescu. În plus, Tily Niculae este de părere că actorii nu sunt plătiți așa cum ar merita.

Cumva, am muncit foarte mult cu mine pentru a trece de această frustrare, de faptul că nu pot să le am pe amândouă. Mi-am dorit copiii și familia. Eu vin dintr-o familie stabilă emoțional, părinții mei reprezintă idealul. Am zis că de muncit, muncești oricând, facturile trebuiesc plătite.

Nici nu suntem ca în afară, să zici: „Mamă, am făcut un proiect și trăiesc bine după din drepturi de autor”. Mi se pare că este o foarte mare cămătărie, ca să zic așa, pe ce înseamnă zona de artist și ce reprezintă partea de renumerație și investiție. Eu am zis mereu că arta nu are preț, dar, cumva, cineva ni-l stabilește sub demnitatea noastră, a mărturisit actrița.