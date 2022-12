De ce a rămas fiica Andreei Antonescu în SUA după divorțul artistei. Sienna nu locuiește acolo cu tatăl ei

Andreea Antonescu și fostul soț, Traian Spak, au divorțat recent și au rămas în relații bune, dar ce se va întâmpla de acum înainte cu fiica lor, Sienna?

Artista s-a despărțit de fostul soț de câțiva ani, însă divorțul a putut fi finalizat abia acum. Traian Spak locuiește în Statele Unite ale Americii, unde a stat și Andreea o vreme. Sienna, fata celor doi, are vârsta de 11 ani, și nu a revenit în România cu mama ei.

Andreea Antonescu este de câteva luni într-o nouă relație, cu jurnalistul Victor Vrînceanu, și așteaptă să aducă pe lume cel de-al doilea copil.

Recent, artista a vorbit în mediul online despre situația Siennei și despre motivul pentru care a rămas în SUA, unde este și tatăl ei. Acesta este cât se poate de simplu – Sienna își dorește să studieze în State.

Andreea a spus că îi este greu să fie departe de fată, dar îi susține decizia de a rămâne acolo cât dorește. Mama Andreei este și ea în SUA, pentru a avea grijă de copilă o perioadă.

Sienna a ales să rămână în SUA, la tatăl ei, la Traian. Nefiind persoana care vrea să își spele rufele în public, am spus ideile în mare (n.r. – într-un alt interviu), esențiale, că Siena locuiește în SUA, că mie îmi este foarte greu fără ea, lucru care este total adevărat.

Sienna a ales să meargă în state la studii pentru un an și asta deoarece ea a făcut un an de grădiniță acolo, după care, în vacanțe, urma tot felul de cursuri, i-a plăcut și tocmai de asta s-a decis ca un an să încerce să studieze acolo. – a povestit Andreea Antonescu pe Instagram.