Andreea Antonescu va deveni mamă din nou! Și-a arătat burtica de graviduță: „A doua minune din viața mea!”

Andreea Antonescu (39 ani) și-a luat prin surprindere fanii și a anunțat, pe rețelele de socializare, că este însărcinată din nou. Vedeta a postat o imagine în care se poate vedea burtica de graviduță și a vorbit despre sentimentul minunat de a aștepta venirea pe lume a celui de-al doilea copil.

„A doua minune din viața mea! Dragii mei, de ceva timp trăiesc o frumoasă poveste alături de Victor Vrînceanu. Astăzi vreau să împart cu voi această bucurie din viețile noastre! Vă mulțumesc pentru toată susținerea pe care mi-ați oferit-o de-a lungul timpului și tocmai de aceea am ales să aflați direct de la mine prin intermediul paginilor personale de social media! Vă pup, vă iubesc și apreciez în avans toate mesajele și gândurile frumoase”, a scris Andreea Antonescu în dreptul imaginii în care poartă o rochie scurtă și frumos mulată pe burtica de gravidă.

Cine este iubitul Andreei Antonescu

Andreea Antonescu trăiește o poveste frumoasă de dragoste în ultimele luni, dar a păstrat până acum discreția asupra persoanei cu care își împarte acum fericirea. Victor Vrînceanu este tânărul care a cucerit-o și care o va face mamă a doua oară. Acesta este jurnalist și are 34 de ani.

Andreea Antonescu are o fetiță de 11 ani

Andreea mai are o fetiță de 11 ani. Sienna este rodul iubirii dintre solistă și fostul ei soț, Traian Spak.

Andreea Antonescu și Sienna

Deși s-au despărțit din 2019, în luna aprilie a acestui an, Andreea mărturisea că divorțul nu se finalizase. Primul soț al artistei locuiește în Statele Unite.

Andreea Antonescu și Traian Spak, primul ei soț

„Îmi era extrem de dor de România. Îmi era dor stilul meu de viață de aici de care fugisem. Mi-a fost dor de absolut tot. Am venit în România și am avut foarte multe proiecte. Știam că relația mea cu Traian s-a bazat pe prietenie, pe sentimente curate, pe sinceritate și respect. Știind ce urmează aici, în țară, am avut puterea de a pune mâna pe telefon și de a-mi asuma faptul că suntem doi oameni raționali. Eram pe două continente diferite, cu un copil minunat pe care vrem și ne dorim să-l creștem împreună. Am luat frâiele în mână și i-am zis că pentru următorii ani nu voi mai ajunge în State sau nu atât de mult astfel încât să întrețin această căsnicie”, a declarat cântăreața, în emisiunea online „În oglindă”.

La scurt timp după ce a anunțat divorțul, artista a avut o scurtă și tumultuoasă relație cu jurnalistul Ștefan Manolache.

Andreea Antonescu urmează să apară în următorul sezon Asia Express, emisiune al cărei nume s-a schimbat între timp în America Express. Ea a făcut echipă cu colega sa de la trupa Andre, Andreea Bălan. Filmările s-au încheiat recent.